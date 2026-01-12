lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Derecho al Penal

Entraron por la puerta de atrás y se llevaron dos televisores y un parlante: condena efectiva para dos sujetos

os delincuentes forzaron la puerta trasera de una vivienda, se llevaron dos televisores y un parlante, pero fueron detenidos horas después con parte del botín y terminaron condenados a prisión efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un robo domiciliario cometido a plena luz del día en el departamento Chimbas terminó con dos hombres condenados a prisión efectiva, luego de que la Policía lograra atraparlos con parte del botín.

Lee además
el falso policia de sarmiento acepto una probation: debera pagar $30.000 y trabajar gratis
Usurpación de autoridad

El falso policía de Sarmiento aceptó una probation: deberá pagar $30.000 y trabajar gratis
dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en avenida de circunvalacion
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia condenó a Matías Eduardo Aracena a un año de prisión efectiva, mientras que Matías Ezequiel Tejada recibió una pena de cinco meses de cárcel, ambos como responsables del delito de robo simple.

La diferencia en las penas se debe a que Aracena registraba una condena condicional previa, la cual fue revocada y unificada con la nueva sentencia, además de ser declarado reincidente. En el caso de Tejada, se trató de una condena directa sin antecedentes que agravaran su situación procesal.

image
Juez Mariano Carrera.

Juez Mariano Carrera.

El hecho ocurrió el 8 de enero, alrededor de las 17 horas, cuando Tejada y Aracena ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Conjunto 8, tras forzar la puerta trasera del inmueble. Una vez dentro, sustrajeron dos televisores de grandes dimensiones y un parlante, para luego huir del lugar.

La maniobra fue advertida por vecinos del barrio, quienes observaron a los sospechosos trasladando los objetos robados hacia un descampado cercano y dieron aviso a las autoridades. Esa información resultó clave para la investigación.

image
Fiscales del caso.

Fiscales del caso.

Al día siguiente, personal de la Comisaría y Departamental N° 2 realizaba recorridas preventivas cuando detectó a ambos sujetos merodeando un descampado ubicado en las imediciaones del barrio Conjunto 8. Al notar la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron aprehendidos en el lugar.

Durante el procedimiento se secuestró un televisor LG de 42 pulgadas y un parlante marca amplificador, elementos que posteriormente fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad y devueltos. Además, se constataron daños en la puerta trasera de la vivienda, lo que quedó asentado en el acta de inspección ocular.

image
Defensor oficial Hugo Trigo.

Defensor oficial Hugo Trigo.

Integraron el equipo fiscal José Luis Salinas Molina, Paula Aarredondo y Franco Juárez; la defensa estuvo a cargo de Hugo Trigo Mientras. El juez del caso es Mariano Carrera.

Finalmente, el tribunal dispuso la detención preventiva de ambos condenados hasta que la sentencia quede firme y ordenó la notificación formal a la víctima.

Temas
Seguí leyendo

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

Detuvieron a un hombre cuando robaba objetos de un auto en el barrio San Martín

Un kiosquero sanjuanino perdió todo por un incendio

Detuvieron a un joven con una "tumbera" en la calle

Llevaba una moto robada, la abandonó y corrió tras ver a la policía, pero lo atraparon

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio bruno, el pequeno que conmovio a san juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Te Puede Interesar

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos
Tiempo en Chile

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

Por Luz Ochoa
Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos