Entraron por la puerta de atrás y se llevaron dos televisores y un parlante: condena efectiva para dos sujetos

Un robo domiciliario cometido a plena luz del día en el departamento Chimbas terminó con dos hombres condenados a prisión efectiva , luego de que la Policía lograra atraparlos con parte del botín.

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado , la Justicia condenó a Matías Eduardo Aracena a un año de prisión efectiva , mientras que Matías Ezequiel Tejada recibió una pena de cinco meses de cárcel , ambos como responsables del delito de robo simple .

La diferencia en las penas se debe a que Aracena registraba una condena condicional previa, la cual fue revocada y unificada con la nueva sentencia, además de ser declarado reincidente. En el caso de Tejada, se trató de una condena directa sin antecedentes que agravaran su situación procesal.

image Juez Mariano Carrera.

El hecho ocurrió el 8 de enero, alrededor de las 17 horas, cuando Tejada y Aracena ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Conjunto 8, tras forzar la puerta trasera del inmueble. Una vez dentro, sustrajeron dos televisores de grandes dimensiones y un parlante, para luego huir del lugar.

La maniobra fue advertida por vecinos del barrio, quienes observaron a los sospechosos trasladando los objetos robados hacia un descampado cercano y dieron aviso a las autoridades. Esa información resultó clave para la investigación.

image Fiscales del caso.

Al día siguiente, personal de la Comisaría y Departamental N° 2 realizaba recorridas preventivas cuando detectó a ambos sujetos merodeando un descampado ubicado en las imediciaones del barrio Conjunto 8. Al notar la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron aprehendidos en el lugar.

Durante el procedimiento se secuestró un televisor LG de 42 pulgadas y un parlante marca amplificador, elementos que posteriormente fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad y devueltos. Además, se constataron daños en la puerta trasera de la vivienda, lo que quedó asentado en el acta de inspección ocular.

image Defensor oficial Hugo Trigo.

Integraron el equipo fiscal José Luis Salinas Molina, Paula Aarredondo y Franco Juárez; la defensa estuvo a cargo de Hugo Trigo Mientras. El juez del caso es Mariano Carrera.

Finalmente, el tribunal dispuso la detención preventiva de ambos condenados hasta que la sentencia quede firme y ordenó la notificación formal a la víctima.