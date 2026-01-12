River arrancó el año con triunfo: 1-0 a Millonarios y primera sonrisa para Gallardo

River Plate abrió oficialmente su calendario futbolístico 2026 con una victoria por 1 a 0 ante Millonarios de Colombia en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, en su debut dentro de la Serie Río de la Plata. En un compromiso pensado para sumar ritmo, ajustar movimientos y analizar rendimientos individuales, el equipo de Marcelo Gallardo dejó una buena impresión en líneas generales.

El amistoso marcó el inicio de un año cargado de competencias y también sirvió para ver en acción a varias caras nuevas, en medio de un mercado de pases activo y una pretemporada exigente. Si bien el resultado no es lo central en este tipo de encuentros, la actuación dejó señales positivas para el “Muñeco”, que encara su segundo ciclo al frente del club.

Un River con bajas y primeras pruebas de funcionamiento

Gallardo decidió afrontar el encuentro con ausencias sensibles: Paulo Díaz, Aníbal Moreno y Facundo Colidio no estuvieron ni siquiera en el banco. En el caso del delantero, fue preservado debido a un cuadro gripal.

Con ese escenario, el DT apostó por un mediocampo renovado, con Fausto Vera como volante central, acompañado por Castaño y Galoppo, mientras que Juan Fernando Quintero se movió como creador de juego. En ofensiva, la dupla elegida fue Sebastián Driussi – Salas.

El primer tiempo fue parejo y sin demasiadas emociones. River intentó presionar alto ante un Millonarios que buscó salir jugando pese al riesgo. Las chances más claras para el Millonario llegaron a través de Juanfer: primero con un tiro libre bien contenido por Novoa y después con una combinación con Salas que no logró definir.

En el arco argentino, Santiago Beltrán mostró seguridad, especialmente al desviar un cabezazo peligroso de Santiago Castro.

Penal, gol de Montiel y un final con suspenso

En el segundo tiempo, River salió más decidido y comenzó a ganar metros. A los 67 minutos llegó la acción clave: Matías Viña desbordó y conectó con Galván, quien fue derribado dentro del área. El árbitro marcó penal sin dudar, y Gonzalo Montiel lo cambió por gol con un remate firme para el 1-0.

El Millonario pudo haberlo liquidado en el cierre, cuando Ruberto ejecutó otro penal, pero se encontró con una enorme atajada de Novoa, una de las figuras del encuentro.

River también sufrió un susto: un error de cálculo de Martínez Quarta dejó a Castro mano a mano, aunque el delantero colombiano no logró vencer a Beltrán.

Un debut positivo en la pretemporada

Más allá del marcador ajustado, Gallardo se fue con conclusiones valiosas: solidez en Beltrán, presencia en el mediocampo, buenos minutos de Juanfer y una primera prueba superada para varios refuerzos. River volverá a presentarse en los próximos días en la Serie Río de la Plata, afinando detalles de cara a un 2026 que lo encuentra con grandes objetivos.