"Que los hinchas confíen, que vamos a dar todo": la alegría del delantero tras el pase a semifinales

Luciano Riveros fue determinante en el Augusto Pulenta para sellar la victoria frente a Peñaflor y el pase a semis de la competencia federal.
domingo 11 de enero 2026
Luciano Riveros fue uno de los autores de los goles frente a Peñaflor y le dejó un mensaje claro a los hinchas.
El 9 sacó pecho y le mandó un mensaje directo al corazón del hincha de Unión, que se ilusiona en este momento del Azul, que ahora jugará frente a Fadep por el pase a la final.
Tras el 2-2 en San Martín, el global cerró la historia 4-2.