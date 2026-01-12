Chupate esa mandarina: Pipa Benedetto, a un paso de jugar la Copa Libertadores

En el medio de un mercado de pases con pocos movimientos fuertes, la posible llegada del Pipa Darío Benedetto a un club que jugará la Copa Libertadores podría ser uno de los bombazos del receso.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Darío Benedetto recalaría en un club que jugará el máximo certamen continental. Los detalles de un pase que podría generar mucho ruido.
En el medio de un mercado de pases con pocos movimientos fuertes, la posible llegada del Pipa Darío Benedetto a un club que jugará la Copa Libertadores podría ser uno de los bombazos del receso.
Es que el delantero podría desembarcar en el Barcelona de Ecuador, el rival de Argentinos Juniors en el repechaje del máximo certamen continental.
Según consignó el periodista Julio Pavoni, el exfutbolista de Boca es el elegido para reemplazar a Octavio Rivero tras su venta a la Universidad de Chile.
Benedetto podría llegar y ser el titular, ya que por el momento el único delantero disponible en el elenco de Miguel Parrales.
Vale mencionar que Pipa podría llegar com agente libre, luego de su mal paso por Newell's y por el fútbol paraguayo y mejicano. El goleador pasó por Olimpia y por Querétaro y marcó un solo gol en 30 partidos.
FUENTE: Crónica