lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de pases

Chupate esa mandarina: Pipa Benedetto, a un paso de jugar la Copa Libertadores

Darío Benedetto recalaría en un club que jugará el máximo certamen continental. Los detalles de un pase que podría generar mucho ruido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Darío Benedetto, en su etapa como jugador de Boca Juniors.

Darío Benedetto, en su etapa como jugador de Boca Juniors.

En el medio de un mercado de pases con pocos movimientos fuertes, la posible llegada del Pipa Darío Benedetto a un club que jugará la Copa Libertadores podría ser uno de los bombazos del receso.

Lee además
river arranco el ano con triunfo: 1-0 a millonarios y primera sonrisa para gallardo
Amistoso

River arrancó el año con triunfo: 1-0 a Millonarios y primera sonrisa para Gallardo
seba torrico, como un sanjuanino en la tribuna de penaflor: del analisis a union al pedido que se juegue de noche por el calorcito
Regional Amateur

Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"

Es que el delantero podría desembarcar en el Barcelona de Ecuador, el rival de Argentinos Juniors en el repechaje del máximo certamen continental.

Según consignó el periodista Julio Pavoni, el exfutbolista de Boca es el elegido para reemplazar a Octavio Rivero tras su venta a la Universidad de Chile.

Benedetto podría llegar y ser el titular, ya que por el momento el único delantero disponible en el elenco de Miguel Parrales.

Vale mencionar que Pipa podría llegar com agente libre, luego de su mal paso por Newell's y por el fútbol paraguayo y mejicano. El goleador pasó por Olimpia y por Querétaro y marcó un solo gol en 30 partidos.

FUENTE: Crónica

Seguí leyendo

"Que los hinchas confíen, que vamos a dar todo": la alegría del delantero tras el pase a semifinales

La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

El "Colo" y Pocito se llevaron toda la gloria en el Giro del Sol

Clásico para el infarto: Barcelona venció al Real Madrid y gritó campeón en la Supercopa de España

Tenso momento en el tenis femenino: una ucraniana le negó el saludo a Sabalenka, la N°1 bielorrusa

Una camiseta "tricolor" suelta en los coliseos europeos: cómo llegó a las casas del Real Madrid y el PSG

El sanjuanino Francisco Álvarez tiene "un misil" en su pierna derecha

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
seba torrico, como un sanjuanino en la tribuna de penaflor: del analisis a union al pedido que se juegue de noche por el calorcito
Regional Amateur

Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Imagen de archivo
En Santa Lucía

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.
Novedad

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno
Tras la captura de Maduro

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.
Pronóstico

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?