Chupate esa mandarina: Pipa Benedetto, a un paso de jugar la Copa Libertadores

Darío Benedetto, en su etapa como jugador de Boca Juniors.

En el medio de un mercado de pases con pocos movimientos fuertes, la posible llegada del Pipa Darío Benedetto a un club que jugará la Copa Libertadores podría ser uno de los bombazos del receso.

Regional Amateur Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"

Amistoso River arrancó el año con triunfo: 1-0 a Millonarios y primera sonrisa para Gallardo

Es que el delantero podría desembarcar en el Barcelona de Ecuador, el rival de Argentinos Juniors en el repechaje del máximo certamen continental.

Según consignó el periodista Julio Pavoni, el exfutbolista de Boca es el elegido para reemplazar a Octavio Rivero tras su venta a la Universidad de Chile.

Benedetto podría llegar y ser el titular, ya que por el momento el único delantero disponible en el elenco de Miguel Parrales.

Vale mencionar que Pipa podría llegar com agente libre, luego de su mal paso por Newell's y por el fútbol paraguayo y mejicano. El goleador pasó por Olimpia y por Querétaro y marcó un solo gol en 30 partidos.

FUENTE: Crónica