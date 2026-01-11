domingo 11 de enero 2026

En Yeda

Clásico para el infarto: Barcelona venció al Real Madrid y gritó campeón en la Supercopa de España

En Arabia Saudita, el Barça derrotó al Real Madrid y volvió a levantar la Supercopa. El equipo de Hansi Flick se impuso en un clásico cargado de emoción y polémica. los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
(REUTERS/Vincent West)

En un clásico vibrante y cargado de emociones, Barcelona derrotó por 3-2 al Real Madrid y se consagró campeón de la Supercopa de España, en la final disputada este domingo en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

El equipo catalán levantó así su 16° título en el certamen y se consolidó como el máximo ganador del torneo. Los goles del conjunto dirigido por Hansi Flick fueron convertidos por Robert Lewandowski y Raphinha, quien fue la gran figura de la noche con un doblete. Para el equipo conducido por Xabi Alonso, anotaron Vinícius Júnior y Gonzalo García.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarcaWorldwide/status/2010462386483052705&partner=&hide_thread=false

El desarrollo del partido fue tan intenso como cambiante. Raphinha abrió el marcador a los 34 minutos, reflejando el dominio del Barça en el primer tramo del encuentro. Sin embargo, el cierre de la primera etapa fue electrizante: Vinícius Júnior igualó con una gran acción individual, Lewandowski respondió de inmediato para devolverle la ventaja al conjunto culé, y en la última jugada antes del descanso, Gonzalo García puso el 2-2 tras un tiro de esquina.

El complemento se jugó con mayor fricción, interrupciones constantes y discusiones, pero cuando el partido parecía encaminarse a un desenlace incierto, volvió a aparecer Raphinha para marcar el 3-2 definitivo. Desde ese momento, el Barcelona manejó los tiempos del encuentro a partir de la posesión del balón y supo sostener la diferencia, pese a la expulsión de Frenkie de Jong en los minutos finales.

En el cierre del partido, el argentino Franco Mastantuono tuvo su ingreso en los últimos diez minutos de la final, sumando experiencia en un escenario de máxima exigencia.

Con esta consagración, el Barcelona amplía su ventaja histórica en la Supercopa de España y reafirma su gran presente futbolístico. Además, lidera La Liga con 49 puntos, seguido de cerca por el Real Madrid, que suma 45 unidades, en una temporada que promete seguir ofreciendo capítulos apasionantes.

FUENTE: Con información de Infobae

