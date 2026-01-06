Venganza mortal contra trapitos en Mendoza: detuvieron a dos mujeres policías como cómplices

El caso de la pelea de cuidacohes a pocos metros del boliche Queen en Mendoz a, ha dado un giro sorprendente. Una mujer de 39 años, mamá de tres chicos, fue asesinada de un disparo, y ahora son tres los policías detenidos como responsables de la balacera.

Un horror Violencia mortal en Mendoza: un violento enfrentamiento entre trapitos y clientes de un bar terminó con una mujer muerta

Disputa mortal Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes en Mendoza

El crimen se produjo el domingo pasado a la madrugada, en momentos en que un grupo de hombres, que trabajaban como trapitos, golpeaban el portón de una vivienda pidiendo auxilio.

La víctima, Cinthia Rodríguez Landi, intentó cerrar una persiana después de dar refugio a los cuidacoches. En ese instante recibió el disparó mortal.

En esa casa, en calle 25 de Mayo al 300, de Dorrego, Guaymallén, en la misma cuadra del boliche Queen, vivía uno de los trapitos con su familia, entre las que estaba su hermana Cinthia, la mujer asesinada.

El tiro mortal fue disparado desde el interior de un auto blanco que pasó por el frente. Los testigos aseguran que fueron cinco disparos los que se efectuaron contra la vivienda.

Desde el Ministerio Fiscal de Mendoza, confirmaron que son tres los policías detenidos, un hombre y dos mujeres. Fueron identificados como quienes, vestidos de civil, discutieron con los trapitos y después viajaban en el auto que atacó la casa, como represalia.

El primer policía detenido es señalado en la investigación como el autor de los disparos y las mujeres policías, como sus cómplices. La fiscal de Homicidios Claudia Ríos determinó el secreto de sumario y en las próximas horas, se aguarda una posible imputación por homicidio agravado por uso de arma, al menos para uno de los detenidos.

Las pericias balísticas indicaron que el proyectil es de un calibre 380 y no del arma reglamentaria de la Policía mendocina.

Después de recibir el disparo, la mujer fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital Central de la ciudad de Mendoza. Ingresó con una herida de bala en la axila derecha, sin orificio de salida, según el parte policial.

Los médicos de guardia constataron la muerte de la mujer, al ingresar al hospital público. "Se murió antes de llegar al hospital, cómo hago para seguir adelante y hacerme cargo de sus hijos pequeños", dijo la mamá de Cinthia, en declaraciones a radio Nihuil.

La dueña de Queen Disco, Ana Laura Turca Nicoletti, conocida empresaria de la noche en Mendoza, se defendió: "Soy la primera en pedir justicia y que los asesinos paguen por el daño tan grande que han causado a la familia".

Y la propietaria negó que los detenidos hayan ido a su boliche esa noche. "Los tres policías nunca ingresaron a mi boliche y, de hecho, ni siquiera sé quiénes son. La policía verificó que nunca estuvieron en el establecimiento. Si se estacionaron allí y ocurrió la discusión, puede que ni se hayan bajado del auto".

Nicoletti afirmó que la familia de cuidacoches tiene antecedentes delictivos: "Cada tres meses están en prisión. Es una familia que vive allí y que, entre otras cosas, se dedica a cuidar coches cuando está abierto el boliche. Son muy agresivos y violentos con los clientes. Cobran diez mil pesos, y si no les pagan, dañan los autos o roban. El hermano más pequeño provoca la mayoría de los disturbios y la hermana siempre tiene que salir a defenderlo", dijo La Turca, en declaraciones a Radio Post.

FUENTE: Clarín