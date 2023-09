Alberto Fernández en San Juan: entregó casas a víctimas del terremoto en Pocito y le pegó fuerte a Milei

El plan de viviendas post terremoto incluyó además, la relocalización de los barrios Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes, donde se entregaron 837 viviendas en noviembre del 2022, que sumadas al barrio Las Pampas, totalizan 1.625 hasta el momento.

juntos.jfif

El acto arrancó con el intendente anfitrión, Armando Sánchez, fue el primero en tomar la palabra. "Es un momento que nunca hubiésemos imaginado. Aquel 18 de enero de 2021 fueron momentos se zozobra, no sabíamos qué nos pasaba. Ni bien terminó el terremoto, el Secretario de Seguridad me llamó para decirme dónde había sido el epicentro. Fue feo, pero en lo malo hay que ver lo bueno, no hubo una sola víctima fatal. Cuando usted vino -a Alberto- y prometió las casas muchos no creíamos que iba a ser tan rápido, y hoy tienen una vivienda digna, con todos los servicios, esto gracias al terremoto. Gracias una vez más, es un honor y placer, jamás me hubiera imaginado que íbamos a poder disfrutar de estas hermosas viviendas", apuntó el mandatario municipal.

Los funcionarios procedieron a la firma de convenios para la ejecución del programa Promeva 5 con los municipios de Caucete, Rawson y Pocito. Participaron en la firma Maggioti, Sánchez, Romina Rosas y Rubén García. Tras la firma, el Ministro de Desarrollo Territorial alegó: "Para nosotros es importante estar acá, porque cumplimos con el valor de la palabra, con las obras de viviendas que están en marcha. En este acto, se le cambia la vida a 788 familias que vivían en un asentamiento y hoy van a poder vivir en una vivienda digna. Una casa que como pretende nuestro Presidente, una casa con todas las comodidades que pueda tener una familia. El Estado sirve para igualar derechos, y por eso, escuchaba a la vecina que le agradecía a Dios. Está bien agradecer a Dios, pero también que ilumine a un Presidente para que garantice viviendas. En San Juan se entregaron más de 6.700 viviendas y hay más en construcción. Quienes estamos acá, tenemos la convicción que el acceso y la igualdad de posibilidades la garantiza el Estado".

lostres.jfif

El Gobernador destacó la política habitacional y que se haya cumplido con la palabra tras el terremoto del 2021. "788 familias que hoy ven esa luz que se ve al final del túnel que es tangible. Hemo convertido una necesidad en un derecho. Es un salto de calidad de vida. Quedan solo tres meses y habrá un recambio institucional a nivel nacional, provincial y municipal. Quiero decirte Alberto, que hemos transitado 4 años de realizaciones en la Provincia, y tiene que ver con lo que los sanjuaninos nos pedían a nosotros. Solos nunca podríamos haber hecho lo que hemos concretado, con un gobierno nacional que siempre acompaño los procesos económicos y sociales que tuvo la provincia de San Juan. No puedo olvidarme la noche del terremoto. Hubo un Presidente que se hizo presente en San Juan. Vos Alberto viniste a traer una solución material, a darnos un abrazo de hermanos", indicó. Uñac fue más allá y apuntó a la necesidad de contar con un Estado presente. "Hay algunos que están sembrando, y por ahí nos sorprendemos con la cosecha que han tenido, que el Estado hay que achicarlo, si es posible cerrarlo. Yo les pregunto ¿sin la presencia del Estado hubiera sido posible acompañar a las familias? Eso es prácticamente imposible. El Estado debe estar para igual oportunidades, tomar necesidades y convertirlas en derecho", cerró.

El presidente Fernández ofreció un encendido discurso. Habló del pasado y también apuntó a Milei. "Es un día de alegría porque estamos trayendo solución a 788 familias. Cuando ocurrió el terremoto en enero del 21, fuimos a Rivadavia y fue impactante ver el estado de desolación. Hablé con muchos de ellos, me abracé con ellos, porque lo único que le podía dejar era el abrazo, el afecto, la atención, decirles que tengo en cuenta lo que estaban pasando y que lo iba a resolver. Allí mismo, dimos una conferencia de prensa. Lo cierto es que un año y medio después, estamos cumpliendo con la palabra. Son 788 casas pero son 1641 para reponer las casas que se habían perdido en el terremoto. Ver que hoy van a vivir en casas de este tipo me da una enorme alegría, porque es lo que merecen", recordó en el inicio de su discurso.

Alberto les habló a los nuevos propietarios y reforzó el mensaje de Estado presente. "Nos han tocado tiempos difíciles, ingratos, la situación no es fácil, sabemos el problema que genera la inflación y estamos preocupados en salir de ese problema, pero no se resuelve sacando el Estado del medio como todos pregonan. Alrededor del 70% de los gastos del Estado son jubilaciones y asistencias sociales. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Piensan que un banco se iba a ocupar de construir estas casas para ustedes? Hay que salir de la ciudad de Buenos Aires y ver la Argentina. Cuando dije que era el más federal de los porteños, estoy seguro de haber dicho la verdad. El 65% de la obra pública está en el Norte argentino. Cuando vimos que había familias acá que todo lo habían perdido en un terremoto, en menos de 24 horas, los abracé, les dije que iban a tener sus casas y aquí estamos cumpliendo la palabra. En los tiempos difíciles se habla con la verdad, no somos negacionistas de la situación económica, del cambio climático, de la dictadura. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad. Nosotros no somos parte de una casta, la casta protegida es la casta económica que posterga el desarrollo del país para concentrar el ingreso y el desarrollo de unos pocos. Esa es la casta, y contra esa casta hay que pelear. Les pido que no retrocedemos. Les pido que no cambiemos el rumbo de Argentina. Les pido a todos que no se olviden de la patria, no se dejen llevar por el canto de sirena. Es hora de unirnos todos para que ningún sanjuanino ni sanjuanina vuelva a padecer y sufrir", desarrolló.

Por último, Alberto dijo que no sabe si volverá a San Juan como presidente, por eso quiso no perder la oportunidad de destacar la gestión de Uñac al frente de la Provincia. "No se cuántos actos más compartiremos como Presidente y Gobernador, pero quiero que todos los sanjuaninos sepan que han tenido un excelente gobernador al que la jurisprudencia no dejó ser gobernador otra vez", concluyó.

Cómo es el barrio Las Pampas

barrio las pampas 1.jfif

El Barrio se encuentra ubicado en Av. Joaquín Uñac entre Calle 12 y Calle 13. Se entregarán 788 viviendas y los prototipos prevén: 2 dormitorios, baño, comedor - cocina con espacio para lavarropas. En el exterior cuentan con pileta de lavar y pérgola metálica.

Las viviendas poseen estructura sismorresistente, con mampostería de ladrillos macizo y tabiques, revoque interior enlucido a la cal y exterior revoque grueso, salpicado planchado. Losa de hormigón armado en dormitorios, pasillo, baño y local de vivienda productiva.