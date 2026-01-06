Afirman que los accidentes viales bajaron casi un 20% en San Juan desde 2022 hasta ahora: a qué lo atribuyen

Según los datos de la Secretaría de Seguridad de la provincia, los siniestros viales y muertes como conseciencia de accidentes de tránsito muestran un marcado descenso en los últimos tres años.

Los accidentes viales en San Juan registraron una baja cercana al 20% desde 2022 hasta la actualidad, según estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad. En paralelo, las muertes por accidentes de tránsito descendieron un 60%, un resultado que las autoridades atribuyen al fortalecimiento de los controles viales, el incremento de la presencia policial y las acciones de prevención en rutas y zonas urbanas.

Para elegir El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

Verano Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

Desde el año 2022, la provincia evidencia una tendencia descendente en materia de siniestralidad vial, de acuerdo con los datos oficiales. Los índices difundidos marcan que los accidentes pasaron de 10.036 casos registrados en 2022 a 8.102 en el último período medido, lo que representa una disminución significativa en apenas tres años.

La reducción también se refleja en la cantidad de víctimas fatales. Mientras que en 2022 se contabilizaron 105 personas fallecidas en hechos viales, las cifras fueron bajando de manera progresiva hasta alcanzar 62 muertes en la actualidad, lo que implica un descenso cercano al 60%.

Los factores clave, según las autoridades

Uno de los principales factores señalados por las autoridades es el aumento sostenido de los controles y de la presencia policial en la vía pública.

image

Esta política se tradujo en un mayor número de actas de infracción como herramienta de control y disuasión. En 2022 se labraron 28.992 multas de tránsito, número que cayó a 15.416 en 2023, volvió a subir a 20.393 en 2024 y alcanzó las 26.457 infracciones durante 2025, en el marco de un refuerzo de los operativos.

Durante el último año, además, se realizaron 3.388 controles de tránsito en rutas y zonas urbanas, con operativos desplegados en distintos horarios, fechas especiales y puntos de alta circulación.

image

Sumado a eso, estos procedimientos permitieron detectar delitos asociados, con al menos 45 intervenciones penales vinculadas a vehículos con pedido de secuestro y documentación adulterada.

El trabajo se complementó con acciones educativas y comunitarias, según informó la Secretaría de Seguridad. Los datos marcan que, se llevaron a cabo más de 80 charlas de concientización vial en escuelas, capacitaciones al personal policial y encuentros con organizaciones sociales. A su vez, efectivos del D-7 participaron en eventos provinciales, nacionales e internacionales, garantizando seguridad y orden en contextos de alta concurrencia.