miércoles 31 de diciembre 2025

Siniestro

Accidente en alta montaña: cuatro heridos y corte total en el paso a Chile

El siniestro ocurrió en la mañana de este miércoles en la zona de Potrerillos. Cuatro personas resultaron lesionadas y una de ellas fue trasladada en helicóptero por la gravedad de su estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un accidente ocurrido en alta montaña en la mañana de este miércoles dejó un saldo de 4 personas heridas -una de ellas de gravedad- y corte de tránsito en el paso a Chile.

El accidente vial ocurrió cerca de las 10 en la Ruta Nacional 7 sobre el kilómetro 1.109, es decir, en la zona de Potrerillos, según informó el Ministerio de Seguridad. Por ese lugar venía circulando un auto particular oriundo de Chile.

Por razones que es investigan, el conductor perdió el dominio del auto y terminó desbarrancando. Los cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Central tras el accidente, con lesiones de distinta gravedad.

Pero uno de ellos tuvo que ser derivado en el helicóptero policial Halcón 3 debido a que su estado de salud era delicado. Producto del accidente se produjo un corte total en la Ruta Nacional 7, mientras las autoridades trabajaban en el lugar.

