lunes 29 de diciembre 2025

2025, año de despegue histórico

Argentina despide un año récord en vuelos y pasajeros

Más de 30 millones de personas se trasladaron por avión entre enero y noviembre de 2025, impulsando un crecimiento histórico del sector aerocomercial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El tráfico aéreo en Argentina alcanzó cifras sin precedentes durante 2025, consolidando al país como uno de los mercados de mayor crecimiento de la región. Según el informe más reciente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), más de 30 millones de pasajeros se trasladaron en vuelos nacionales e internacionales durante los primeros once meses del año, un 14% más que en 2024.

Solo en noviembre, se transportaron casi 2,9 millones de personas, marcando un nuevo récord mensual y reflejando un incremento del 9% frente al mismo mes del año pasado. En total, se registraron 278.878 operaciones, lo que supone un aumento del 9% en comparación con 2024.

image

El mercado doméstico sigue siendo el principal motor de la industria. Hasta noviembre, los vuelos de cabotaje movilizaron casi 16 millones de pasajeros, liderados por Aeroparque Jorge Newbery, con más de 11 millones de viajeros. Le siguen Ezeiza y Bariloche, con 2,9 y 2,2 millones respectivamente. Aerolíneas Argentinas mantuvo su liderazgo con el 58% del mercado, aunque las aerolíneas low cost como JetSMART y Flybondi ganan terreno, alcanzando 25% y 16% de participación cada una. El nivel promedio de ocupación en los vuelos nacionales llegó al 87%, con Aerolíneas registrando un 89%.

Algunos aeropuertos del interior sufrieron interrupciones por obras de infraestructura. Río Gallegos permaneció cerrado entre septiembre y diciembre, mientras que Rosario suspendió operaciones durante más de tres meses por trabajos en la pista.

El crecimiento más notable se dio en los vuelos internacionales, que movilizaron más de 14 millones de pasajeros, un 19% más que en 2024. Las rutas más concurridas desde Buenos Aires fueron hacia San Pablo, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Madrid. Aerolíneas Argentinas lideró el mercado internacional con un 18%, seguida por LATAM y GOL, con 16% y 9%, respectivamente.

El 2025 quedará registrado como un año histórico para la aviación argentina, consolidando la recuperación y expansión del sector tras los desafíos de los últimos años.

