Investigan un caso de 'super gripe' en Mendoza y el paciente está grave

Un turista español de 74 años puede ser el primer caso confirmado de la nueva cepa de la gripe conocida como influenza A H3N2 correspondiente al subclado K en Mendoza . El hombre se encuentra internado en el hospital Carrillo desde hace varios días, según confirmó el periodista Ricardo Montacuto en Radio Nihuil con base en informes de altas fuentes sanitarias.

La víctima vino de vacaciones a pasar las fiestas a Mendoza cuando a los dos días de llegar a la provincia comenzó a tener fiebre que derivó en dificultad para respirar. Por ese motivo, consultó en la guardia del Hospital Central, desde donde lo derivaron al lugar donde permanece internado.

El Instituto Malbrán -el organismo público de referencia en salud de Argentina que trabaja en diagnóstico, investigación y vigilancia de enfermedades infecciosas- confirmó el caso de H3N2 con una muestra enviada desde Mendoza, aunque resta verificar si se trata de la nueva cepa que está generando preocupación a nivel mundial. En ese sentido, se espera una comunicación oficial del Gobierno local.

Paciente con múltiples comorbilidades

Según confirmaron fuentes médicas, el paciente tiene múltiples comorbilidades: EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), cáncer de próstata y artritis, lo que agrava su cuadro clínico.

De ratificarse la información, Mendoza se sumaría a los casos confirmados en Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén de la "super gripe" que afecta tanto a niños como a adultos, algunos de ellos internados.

Aunque la vacuna es eficaz, especialmente contra formas graves, crece la expectativa por la nueva vacuna que podría aliviar la presión sobre el sistema sanitario ante la próxima ola de gripe.

Los principales síntomas de la gripe H3N2

Fiebre alta (generalmente superior a 38°C)

Tos seca persistente que dura hasta 2 semanas

Dolor de garganta con molestias asociadas

Dolores corporales y musculares

Fatiga severa y debilidad

Dolores de cabeza

Nariz que moquea o congestionada

Escalofríos y sudoración

Si bien la mayoría de las personas se recuperan de la fiebre relacionada con el virus H3N2 en una semana sin necesidad de hospitalización, en algunos casos pueden presentarse ciertas complicaciones que pueden incluir:

Neumonía bacteriana: afecta a los pulmones

Infecciones de oído

Infecciones de los senos

Empeoramiento de afecciones crónicas preexistentes, tales como: insuficiencia cardíaca congestiva, asma y diabetes

Se recomendó a las personas con síntomas respiratorios compatibles con infección viral consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo.

También se aclaró que aún no llegan las vacunas para la poderosa cepa de la nueva gripe, lo que podría ocurrir entre febrero o marzo. Sin embargo, se recomienda vacunarse cuanto antes con las dosis que sí están disponibles, para obtener al menos algún grado de protección.