La declararon muerta por error y quedó atrapada sin jubilación ni obra social

La historia de Silvia Rojas se hizo pública luego de que TN difundiera en primicia el dramático episodio que atraviesa la jubilada de 80 años, quien figura como fallecida en los registros oficiales y, por ese motivo, lleva un mes sin poder cobrar su jubilación.

El problema se originó en el Registro Civil de la provincia de Buenos Aires, donde se cometió un error al cargar un número de DNI en un acta de defunción correspondiente a otra persona. Esa equivocación derivó en que el sistema diera de baja el beneficio y activara un aviso de fallecimiento en su legajo.

La situación salió a la luz cuando un familiar intentó cobrar el haber de diciembre y se encontró con que el dinero no estaba depositado. Al consultar en el organismo correspondiente, la respuesta fue tan inesperada como impactante: Silvia figuraba como fallecida desde el 12 de diciembre.

Pese a presentar su documento y demostrar que estaba con vida, le indicaron que debía iniciar un trámite de revisión administrativa. Mientras el reclamo avanza, no puede percibir su jubilación ni acceder a los servicios de la obra social.

La mujer explicó que ya perdió el cobro de diciembre, el aguinaldo y que tampoco recibirá el haber de enero. A esto se suman las demoras propias de los feriados y días no laborables, que prolongan aún más una situación crítica para su subsistencia.

El perjuicio no es solo económico. Al quedar fuera del sistema, también perdió la cobertura médica y el acceso a medicamentos. Con controles de salud frecuentes y tratamientos mensuales, la falta de obra social agrava aún más el cuadro.

Desde el RENAPER informaron que el aviso de fallecimiento ya fue dado de baja y que se realizó el acta correspondiente para notificar a ANSES. Sin embargo, Silvia sigue esperando que el trámite se normalice y que su situación se resuelva cuanto antes, tras un error del que fue completamente ajena.