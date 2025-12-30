martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vandalismo

Tras el repudio social, el camionero del graffiti en Nahuel Huapi salió a dar explicaciones y prometió reparar el daño

El hombre que fue filmado vandalizando una formación rocosa en Valle Encantado difundió un video donde asumió la falta, pidió disculpas públicas y aseguró que colaborará con las autoridades del Parque Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
la venta de combustibles volvio a caer en san juan, pero fue la menos afectada de cuyo
Consumo en baja

La venta de combustibles volvió a caer en San Juan, pero fue la menos afectada de Cuyo
Patricio Fontanet, ex líder de Callejeros, recordó en la cuenta de Don Osvaldo la tragedia de Cromañón
Tragedia imborrable

A 21 años de Cromañón, Don Osvaldo compartió un emotivo mensaje

A pocas horas de que las imágenes recorrieran el país, el hombre difundió una grabación en primera persona en la que reconoció su responsabilidad. “Soy el que hizo la pintada sobre la piedra. Pido disculpas por el error que cometí”, expresó, al tiempo que manifestó su disposición a reparar el daño ambiental causado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un camionero fue filmado mientras rayaba con aerosol las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi, a la altura del km 1598 de la Ruta 40, en Valle Encantado. Un vecino lo increpó y, tras registrar los datos del camión, el chofer reaccionó de forma violenta y lo amenazó con una piedra. El hecho generó repudio y derivó en una intervención del Parque Nacional. La empresa de transporte se comprometió a reparar el daño ambiental. El video que se hizo viral en las redes vuelve a poner en foco la importancia de cuidar y respetar las áreas naturales protegidas. Más info en @tiempodesanjuan #ambiente #grafiti #nahuelhuapi #video #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

El hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, cuando un testigo advirtió que el conductor había detenido un camión de una conocida empresa de transporte en el kilómetro 1598 de la ruta para realizar la inscripción. Al ser increpado por quien filmaba la escena, el camionero respondió de manera desafiante y justificó su accionar señalando que en el lugar había otras pintadas similares.

La situación se tensó aún más cuando, tras ser grabado, Gustavo tomó una piedra e intentó amedrentar al vecino que documentaba lo ocurrido. Minutos después, el aerosol utilizado quedó abandonado en el sitio, elemento que fue luego constatado por los guardaparques que intervinieron.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi calificaron el episodio como una infracción grave a las normas que protegen el patrimonio natural. Gracias al material audiovisual, el personal del área pudo identificar con precisión el punto afectado y avanzar rápidamente con el procedimiento administrativo y legal correspondiente.

Mientras el repudio crecía en redes sociales y se multiplicaban los pedidos de sanciones ejemplares, el camionero volvió a pronunciarse. En un segundo mensaje, aseguró que está dispuesto a subsanar el daño: “Estoy comprometido a ir a reparar lo que hice. Llevo treinta años trabajando arriba de un camión, siempre fui responsable. Me arrepiento, porque de los errores se aprende”, afirmó.

image

Con la información recabada y el aporte del denunciante, las autoridades del Parque se contactaron con referentes de la empresa propietaria del camión. Según indicaron desde la Intendencia, la firma mostró una actitud colaborativa, reconoció la gravedad del hecho y se comprometió a realizar tareas de remediación ambiental, además de evaluar sanciones internas.

Desde la administración del área protegida destacaron la predisposición de la empresa y remarcaron la importancia de respetar las normas dentro de los parques nacionales. También subrayaron el rol clave de la comunidad para detectar y denunciar conductas que atentan contra el medioambiente.

Finalmente, las autoridades agradecieron la intervención del vecino que registró el hecho y recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir infracciones como vandalismo, incendios forestales, uso indebido de drones o el ingreso de mascotas no autorizadas.

Mientras el proceso legal sigue su curso, el Parque Nacional y la empresa involucrada continúan coordinando acciones para restaurar el sector afectado, en un contexto donde la preservación de los espacios naturales vuelve a quedar en el centro del debate público.

Temas
Seguí leyendo

Horror en Salta: alumnas de colegios secundarios eran explotadas sexualmente y 'descartadas' al cumplir 18 años

Argentina despide un año récord en vuelos y pasajeros

La Justicia volteó el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno

Confirmaron que Cristina Kirchner presenta una "lenta recuperación"

Allanaron la casa de la madre del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades

Falleció una mujer por hantavirus en Santa Fe y es el tercer caso mortal del año

Vecinos y policías atraparon a un ladrón que había robado un coche con una pistola de juguete

"Desbordamiento de rango": estaba tan borracho que saturó el alcoholímetro cuando sopló

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Unas de las casas allanados donde eran explotadas las adolescentes de Salta.
Red de trata

Horror en Salta: alumnas de colegios secundarios eran explotadas sexualmente y 'descartadas' al cumplir 18 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género
Grave

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico
Es oficial

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico

Te Puede Interesar

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Por Redacción Tiempo de San Juan
El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia
Toda una vida

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN
Declaraciones

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

El terrorífico prontuario del Tarta: registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más
Cayó en Santa Lucía

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más