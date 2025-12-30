Tras el repudio social, el camionero del graffiti en Nahuel Huapi salió a dar explicaciones y prometió reparar el daño

Luego de que el video se viralizara y generara una fuerte indignación en redes sociales, el camionero involucrado en un acto de vandalismo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi decidió hablar públicamente. Se trata de Gustavo, el conductor que quedó registrado mientras realizaba un graffiti sobre una roca en el paraje Valle Encantado, a la vera de la Ruta 40.

A pocas horas de que las imágenes recorrieran el país, el hombre difundió una grabación en primera persona en la que reconoció su responsabilidad. “Soy el que hizo la pintada sobre la piedra. Pido disculpas por el error que cometí”, expresó, al tiempo que manifestó su disposición a reparar el daño ambiental causado.

El hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, cuando un testigo advirtió que el conductor había detenido un camión de una conocida empresa de transporte en el kilómetro 1598 de la ruta para realizar la inscripción. Al ser increpado por quien filmaba la escena, el camionero respondió de manera desafiante y justificó su accionar señalando que en el lugar había otras pintadas similares.

La situación se tensó aún más cuando, tras ser grabado, Gustavo tomó una piedra e intentó amedrentar al vecino que documentaba lo ocurrido. Minutos después, el aerosol utilizado quedó abandonado en el sitio, elemento que fue luego constatado por los guardaparques que intervinieron.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi calificaron el episodio como una infracción grave a las normas que protegen el patrimonio natural. Gracias al material audiovisual, el personal del área pudo identificar con precisión el punto afectado y avanzar rápidamente con el procedimiento administrativo y legal correspondiente.

Mientras el repudio crecía en redes sociales y se multiplicaban los pedidos de sanciones ejemplares, el camionero volvió a pronunciarse. En un segundo mensaje, aseguró que está dispuesto a subsanar el daño: “Estoy comprometido a ir a reparar lo que hice. Llevo treinta años trabajando arriba de un camión, siempre fui responsable. Me arrepiento, porque de los errores se aprende”, afirmó.

Con la información recabada y el aporte del denunciante, las autoridades del Parque se contactaron con referentes de la empresa propietaria del camión. Según indicaron desde la Intendencia, la firma mostró una actitud colaborativa, reconoció la gravedad del hecho y se comprometió a realizar tareas de remediación ambiental, además de evaluar sanciones internas.

Desde la administración del área protegida destacaron la predisposición de la empresa y remarcaron la importancia de respetar las normas dentro de los parques nacionales. También subrayaron el rol clave de la comunidad para detectar y denunciar conductas que atentan contra el medioambiente.

Finalmente, las autoridades agradecieron la intervención del vecino que registró el hecho y recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir infracciones como vandalismo, incendios forestales, uso indebido de drones o el ingreso de mascotas no autorizadas.

Mientras el proceso legal sigue su curso, el Parque Nacional y la empresa involucrada continúan coordinando acciones para restaurar el sector afectado, en un contexto donde la preservación de los espacios naturales vuelve a quedar en el centro del debate público.