Javier Milei recibe Año Nuevo en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei recibirá el Año Nuevo en la Quinta Presidencial de Olivos, donde pasará la noche del 31 de diciembre en un clima reservado y sin una agenda de invitados confirmada.

De acuerdo a lo que trascendió desde el entorno del mandatario, la decisión responde a la intención de no alterar su rutina de trabajo habitual y de comenzar el 2026 con actividad desde el primer día. En ese sentido, Milei optó por permanecer en Buenos Aires y evitar viajes o celebraciones especiales durante el cierre de 2025.

La elección de un festejo austero se enmarca en el perfil que el Presidente ha sostenido desde el inicio de su gestión, priorizando la actividad institucional y la continuidad de su agenda laboral por sobre los actos sociales o protocolares.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si habrá encuentros familiares o reuniones privadas en Olivos durante la noche de Año Nuevo, aunque desde el entorno presidencial señalaron que no está previsto ningún evento formal.

El presidente ha compartido, hasta el momento, una publicación en redes sociales con una ilustración del humorista gráfico Nik, en la que se lee “Feliz 2026, Argentina” y un mensaje que resalta la importancia del trabajo y el esfuerzo en la nueva etapa que propone para el país.

En cuanto a sus planes internacionales, Milei tiene confirmado un viaje al Foro Económico Mundial de Davos, que se celebrará en Suiza a mediados de enero, donde participará como expositor.