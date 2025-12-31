miércoles 31 de diciembre 2025

Último parte

Cristina Kirchner seguirá internada y pasará Año Nuevo en el sanatorio

La ex presidenta permanece hospitalizada desde el 20 de diciembre tras ser operada por una apendicitis con peritonitis y su recuperación avanza de manera lenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde permanece hospitalizada desde el pasado 20 de diciembre, cuando fue ingresada de urgencia y sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

A 11 días de la operación, la evolución de su estado de salud continúa siendo seguida de cerca, luego de que el último parte médico difundido por el centro de salud advirtiera sobre una recuperación más lenta de lo esperado. Según se informó, la ex mandataria presenta un íleo postoperatorio, una complicación frecuente tras cirugías abdominales, que consiste en una parálisis transitoria del intestino y provoca la interrupción del tránsito gastrointestinal como consecuencia del estrés quirúrgico.

image

La falta de actividad pública y de comunicaciones oficiales por parte de Cristina Kirchner en los últimos días generó inquietud tanto en su entorno más cercano como en sectores de la militancia, que aguardan señales de mejoría en su estado general. Hasta el momento, no se confirmó una fecha estimada de alta médica.

La internación se produce en un contexto judicial particular, ya que la ex presidenta se encuentra cumpliendo una condena de prisión bajo la modalidad domiciliaria en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial. Esa situación añade un componente adicional de atención pública sobre su estado de salud y su evolución clínica.

