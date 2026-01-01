La familia nunca abandona: acompañaron a un colectivero para celebrar el Año Nuevo y se hicieron virales

Mientras la mayoría de los hogares se preparaban para el brindis de Año Nuevo , un colectivero de la línea 63 de Buenos Aires continuaba con su recorrido habitual durante la noche del 31 de diciembre. El servicio, que une Ciudad Madero -en el partido de La Matanza- con el barrio porteño de Belgrano, lo encontraba trabajando cuando el calendario marcaba el inicio de un nuevo año.

En medio de la rutina nocturna, el chofer fue sorprendido por un gesto inesperado. Su familia se acercó hasta una de las paradas del recorrido para esperarlo y acompañarlo en ese momento tan especial. Allí, entre colectivos, bocinazos y luces de la ciudad, se produjo un breve pero emotivo encuentro marcado por abrazos, sonrisas y palabras de aliento.

La escena fue registrada y compartida en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Para muchos usuarios, el episodio reflejó el sacrificio silencioso de quienes deben trabajar durante las fiestas y, al mismo tiempo, el valor del acompañamiento familiar como sostén frente a las obligaciones laborales.

Lejos de los festejos tradicionales, el gesto sencillo pero profundo se transformó en un símbolo de reconocimiento y afecto, recordando que, aun en las noches de trabajo, la familia puede hacerse presente y convertir un momento común en uno inolvidable.