Año nuevo fatal en Mendoza: un hombre de 70 años fue apuñalado en el corazón, hay una mujer detenida

Un hombre de 70 años fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de este jueves en el departamento mendocino de Las Heras, en Mendoza . Por el crimen, una mujer de 36 años fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia , mientras se avanza en la investigación para determinar el móvil del violento episodio.

Balance Qué fue lo más difícil del 2025 y qué esperan los sanjuaninos para el año próximo

El peor comienzo del año Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

El hecho ocurrió alrededor de las 4.20 en el interior del barrio Las Viñas, en la zona de El Algarrobal. Personal de la Comisaría 56° realizaba recorridas de prevención cuando fue alertado por vecinos que advirtieron la presencia de una persona gravemente herida dentro de una vivienda.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Antonio Ramírez, de 70 años, con una herida de arma blanca en el tórax. De inmediato se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero minutos después el personal médico constató el fallecimiento del hombre, determinando que la causa de muerte fue una puñalada en el pecho, del lado izquierdo.

Durante las primeras diligencias en la escena, la Policía secuestró un cuchillo tipo carnicero con manchas de sangre, que sería el arma utilizada en el ataque. En el mismo procedimiento fue aprehendida una mujer de 36 años, quien fue trasladada a sede judicial para su identificación y puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras, con intervención de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. De acuerdo a información oficial, la víctima registraba antecedentes penales por delitos contra la propiedad cometidos entre 2005 y 2009, dato que será incorporado al expediente.