Economía

Las reservas brutas aumentaron un 40% durante el último año y el Banco Central priorizará una mayor acumulación en 2026

En detalle, hasta noviembre habían ingresado del organismo USD 14.469 millones, pero se le pagaron USD 2.782 millones en concepto de intereses, lo que reduce el saldo a USD 11.687 millones, que explican el aumento de los activos casi en su totalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La dinámica financiera del 2025 fue vertiginosa y también involucró al Banco Central y sus reservas internacionales, en un período signado por el levantamiento del “cepo” cambiario para individuos y también por un calendario electoral que coincidió con histórica dolarización de carteras. Claro que al descontar préstamos y depósitos privados, las reservas netas siguen en terreno negativo y la gran misión de la autoridad para este año es revertir esa realidad.

A primera vista, las reservas brutas del BCRA tuvieron un significativo aumento de USD 11.558 millones o 39%, a 41.165 millones de dólares. Sin embargo, al ahondar en detalles, este aumento se explicó por el aporte del programa de financiamiento acordado con el FMI en abril por un total de 20.000 millones de dólares. En 2025 se desembolsaron USD 12.000 millones en abril, para levantar el “cepo” a ahorristas, más otros USD 2.000 ingresaron en junio.

En detalle, hasta noviembre habían ingresado del organismo USD 14.469 millones, pero se le pagaron USD 2.782 millones en concepto de intereses, lo que reduce el saldo a USD 11.687 millones, que explican el aumento de los activos casi en su totalidad.

Por otro lado, contribuyó a apuntalar las reservas el salto del 66% anual experimentado por el oro, que representó una ganancia contable de USD 3.400 millones, dada la tenencia de casi dos millones de onzas en las arcas públicas. A USD 4.324 la onza, el metal dorado aporta más de USD 8.600 millones en las reservas.

A la vez, otro item implicó inesperadamente una pérdida de reservas: el de los encajes de depósitos en dólares. En la contabilidad oficial integra el activo la diferencia entre el stock de depósitos del sector privado en efectivo y los préstamos al sector privado en moneda extranjera.

Los depósitos alcanzan un nivel récord, en los USD 36.625 millones al 23 de diciembre, con un alza de USD 5.285 millones en el año, pero los préstamos en divisas al sector privado crecieron aún más, por USD 7.544 millones o 69,7%, desde los USD 10.828 millones a los USD 18.372 millones. Esto hace que estos encajes en divisas, por la diferencia entre ambos conceptos, decrecieran en USD 2.262 millones, desde los 20.512 millones a los 18.250 millones de dólares.

Otro factor alcista para las reservas vino desde el exterior, por la depreciación de 4,2% del dólar norteamericano respecto del yuan chino, debido a que el BCRA mantiene en reservas unos 130.000 millones de yuanes por el vigente swap de monedas con el Banco Popular de China. La divisa de EEUU cedió desde los 7,2981 yuanes por unidad a 6,9926 yuanes en un año, con un efecto contable positivo de 778 millones de dólares.

Al descontar préstamos y depósitos privados, las reservas netas siguen en terreno negativo y por eso los analistas financieros insisten en la importancia de que el Gobierno efectúe compra de divisas este año.

En 2025 el saldo neto comprador del BCRA en el mercado fue de escasos USD 198 millones, en contraste con compras por USD 2.897 millones en el inicio de la administración de Javier Milei (entre el 11 y el 28 de diciembre de 2023), más USD 18.710 millones netos en 2024. Estas divisas no quedaron en las reservas porque en su mayor parte se destinaron a pagos de deuda soberana en “cash”, habida cuenta de la imposibilidad de emitir nuevos bonos en los mercados internacionales por el elevado riesgo país.

Fue un impedimento para las compras oficiales de reservas el proceso récord de formación de activos externos de “personas humanas” -principalmente por compras de dólares- por unos USD 20.000 millones en 2025, que se concentraron en los meses de septiembre y octubre y llevaron al dólar a casi $1.500, en el techo de las bandas cambiarias.

“Evidentemente, la demanda de divisas continúa siendo alta. Una señal de ello es que el tipo de cambio mayorista se mantiene a apenas 5% del techo de la banda (aunque no debe menospreciarse la menor oferta del agro), con el Tesoro interviniendo (vendiendo) en algunas ruedas para contener la cotización en torno a un ‘techo blue’, en un mes en el que la demanda de pesos suele incrementarse por factores estacionales", evaluaron desde Invecq Consultora Económica.

Compromiso oficial

El Banco Central planteó sus objetivos para 2026, entre los que destacó dos prioridades principales: preservar el equilibrio monetario doméstico consistente con una reducción sostenida de la inflación y avanzar en la acumulación de reservas.

La entidad que preside Santiago Bausili precisó que planea efectuar compras no esterilizadas de divisas en línea con el 5% del volumen diario del mercado, más eventuales compras en bloque, en línea con la demanda de dinero, bajo un esquema de metas monetarias.

“El viernes será, por lo tanto, la primera prueba de estas operaciones, y se espera que el Banco Central participe del mercado. Anticipamos un tipo de cambio levemente más débil en enero, en parte por esta presión”, indicó Max Capital.

Además, el Central aclaró que las restricciones cambiarias pendientes vinculadas a dividendos no girados y deuda comercial solo se levantarán en la medida en que se observe avance en el “fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario” y un “acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro”.

“En materia de política monetaria, tal como se había anunciado semanas atrás, el comunicado reitera que el crecimiento de la oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero a través de la compra de reservas internacionales, siempre que las condiciones de liquidez del mercado de dólares lo permitan”, agregó Max Capital.

“La nueva fase del plan estará marcada por un proceso de ‘re-monetización de la economía’, que buscará compatibilizar la expansión de la actividad con la estabilidad de precios y el fortalecimiento de las reservas líquidas. En ese marco, la base monetaria crecerá, pero a un ritmo inferior al de la demanda de dinero, siempre que la inflación local se mantenga por encima de la internacional. El esquema supone que una parte relevante de esa mayor demanda de pesos se cubra mediante la acumulación de reservas internacionales”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Fuente: Infobae

