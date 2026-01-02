Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado tras el de Año Nuevo

Tras el feriado de Año Nuevo, ya hay un bien claro en el calendario del 2026.

El Gobierno nacional difundió el calendario oficial de feriados 2026, con la inclusión de tres días no laborables con fines turísticos. Según la agenda publicada en el sitio oficial, casi todos los meses del año contarán con al menos un fin de semana largo, salvo enero y septiembre. Tanto mayo como diciembre tendrán dos fines de semana extendidos cada uno.

Datos sensibles En dos años, se registró un intento de suicidio por hora en Argentina

La Resolución 164/2025, que figura en el Boletín Oficial, establece que estos cambios buscan impulsar la actividad en sectores como hotelería, gastronomía y transporte, además de facilitar la organización de actividades en todo el país. El cronograma confirma que, excepto en enero y septiembre, el resto del año ofrecerá oportunidades adicionales para programar descansos y viajes.

Cuándo es el próximo feriado después de Año Nuevo

El primer feriado tras el Año Nuevo será el Carnaval, previsto para el lunes 16 y martes 17 de febrero. Según el sitio argentina.gob.ar, estas fechas forman parte del calendario de feriados inamovibles y marcan el inicio de los fines de semana largos en el año.

Infobae precisó que con la suma de los días no laborables turísticos, el 2026 contará con 12 fines de semana extendidos, lo que representa una cifra récord para el turismo interno y la organización de actividades familiares.

Qué se celebra en Carnaval

El Carnaval es una de las festividades más tradicionales de la Argentina y forma parte del calendario de feriados nacionales. Durante estos dos días, se desarrollan actividades culturales y recreativas en distintas regiones del país, con desfiles y celebraciones populares que adquieren especial relevancia en provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

Además de su valor cultural, el feriado de Carnaval apunta a incentivar el turismo interno y favorecer la integración social en todo el territorio.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026, mes a mes

La agenda oficial publicada por el Gobierno nacional detalla los siguientes feriados y días no laborables:

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos .

. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

(feriado inamovible) y (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

(feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

(feriado trasladable). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

(feriado inamovible). Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, no se modifica la fecha en 2026).

Septiembre

No hay feriados ni días no laborables.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, permanece sin modificaciones).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original era el viernes 20, pero se traslada para generar fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos .

. Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

(feriado inamovible). Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

La normativa que regula los feriados y días no laborables en Argentina está establecida por la Ley N° 27.399. Esta legislación define cuáles son los feriados nacionales, los días no laborables y las condiciones laborales aplicables en cada caso.

Los feriados nacionales implican descanso obligatorio y el pago doble para quienes desempeñen tareas en esas fechas, mientras que los días no laborables quedan sujetos a la decisión del empleador y no otorgan un pago adicional.

Además, la Ley de Contrato de Trabajo determina los derechos y obligaciones tanto para trabajadores como para empleadores en estas jornadas. Para 2026, los días no laborables con fines turísticos serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, que se suman a los feriados establecidos en la normativa vigente.

FUENTE: Infobae