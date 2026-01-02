viernes 2 de enero 2026

Todo en orden

El Banco Nación retiró de las cuentas el dinero que depositó por error: qué pasa si alguien lo gastó

La entidad informó que ya se revirtieron todas las transferencias de hasta $700.000 y USD 340 hechas el 31 de diciembre en las cuentas de sus clientes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Banco Nación corrigió el error del dinero depositado en cuenta de algunos de sus clientes.

Aquellos clientes del Banco Nación que recibieron por error una transferencia en sus cuentas durante el 31 de diciembre, ya no los tienen. Fuentes de la entidad financiera confirmaron que las transferencias, originadas en una falla informática, fueron revertidas en todos los casos, tanto en las cuentas en pesos como en dólares.

El procedimiento para debitar el dinero que se había acreditado indebidamente se inició el mismo día en que se habían hecho y se completó en la jornada de ayer, aseguraron las fuentes.

La sorpresa en el último día de 2025 llegó cuando miles de clientes con cuentas en el banco más grande del país, en especial aquellos que cobran sus haberes, encontraron un “bono” que en algunos casos rozó los $700.000. Algo similar ocurrió detectaron “saldos extra” en cajas de ahorro en dólares. La noticia se difundió rápidamente, especialmente en redes sociales y grupos de Whatsapp. La mayoría de las cuentas involucradas pertenecían a empleados estatales que notaron, junto con el depósito salarial del mes, el misterioso “plus”.

Desde la entidad, explicaron que se trató de un “error técnico”, que comenzó a subsanarse horas después de haber sido detectado. Los clientes observaron los montos adicionales identificados en sus cuentas bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD. En el sector bancario sugirieron que la reciente implementación de la cuenta remunerada podría estar relacionada con la falla.

Las versiones oficiales del Banco Nación señalaron que el error se reflejó cuentas en moneda extranjera, donde se acreditaron sumas de hasta USD 370,04. La entidad no precisó el número exacto de cuentas afectadas, pero proporcionó un dato clave: el banco posee actualmente más de 20 millones de cuentas, lo que lo posiciona como el mayor banco del país en el ranking por activos.

La situación adquirió visibilidad pública cuando empleados de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. Esto generó especulaciones sobre un posible bono de fin de año no anunciado. Las autoridades de la Cámara aclararon mediante un comunicado interno que el depósito correspondía a un “error bancario” y solicitaron a los empleados no utilizar ese dinero, ya que sería descontado.

El mensaje divulgado dentro del Congreso advertía: “Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen o reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

Qué pasa si el dinero se gastó

Aún cuando las transferencias realizadas por error empezaron a deshacerse pocas horas después de haber sido hechas, existe la posibilidad de que muchos hayan gastado ese dinero con tarjetas de débito o bien que lo hayan transferido a otras cuentas, ya sea porque creyeron que era propio o por “picardía”.

Por eso podría darse que cuando el Nación haya querido revertir la transferencia y debitar los $700.000 depositados por error, la cuenta no tenga fondos suficientes o directamente tenga su saldo en cero. En ese caso, la deuda quedará pendiente y el dinero será retirado cuando ingresen fondos. Al tratarse de cuentas sueldo, el débito se hará como máximo cuando se acredite el próximo pago de salarios.

A diferencia de las cuentas corrientes, que pueden “girar en descubierto” y pagar intereses cuando el saldo es negativo, las cajas de ahorro no tienen esa posibilidad. Su saldo nunca puede ser deudor, siempre queda en cero. Por eso, si alguien gastó o transfirió rápidamente el “plus” que recibió por equivocación el 31 de diciembre y dejó su cuenta en cero, cada peso que ingrese será debitado hasta cubrir la deuda con el banco.

FUENTE: Infobae

