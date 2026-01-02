viernes 2 de enero 2026

Datos sensibles

En dos años, se registró un intento de suicidio por hora en Argentina

En total fueron notificados 22.249 casos, según el Boletín Epidemiológico Nacional. Desde el organismo destacaron que la difusión de la información es importante para la prevención de este problema de salud pública y de notificación obligatoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de octubre de 2025 (944 días) fueron notificados 22.249 intentos de suicidio en el país, según datos oficiales. La cifra representa casi 24 hechos por día, es decir, uno por hora. La información figura en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), donde se dice que su difusión es importante para la prevención de este problema de salud pública y de notificación obligatoria.

La cifra actual implica un crecimiento con respecto a la estadística de junio pasado, cuando la cantidad de hechos diarios era de casi 22. Aunque los expertos que confeccionaron el informe aseguran que todavía no está claro si ese aumento debe ser atribuido a una suba real o a que el sistema de notificación es cada vez más eficiente.

Del total de intentos de suicidio, el 95 por ciento (20.928) no terminó en muerte, mientras que el 5 por ciento (1.218) sí tuvo resultado mortal. “Esto representa una razón de 17,2 intentos de suicidio no fatales por cada suicidio con resultado mortal”, dice el informe oficial.

image

En la distribución general predominan las mujeres, con el 61 por ciento de los eventos notificados (13.484), aunque al desagregar la información los varones presentan un mayor riesgo de resultado mortal: 2,1 por ciento en mujeres versus 10,8 por ciento en varones, lo que significa un riesgo 5 veces mayor de que el resultado del intento de suicidio sea mortal en el sexo masculino.

Con respecto a la distribución por edad, la mayor cantidad de casos se encuentra en los grupos de adolescentes y adultos jóvenes (15 a 34 años). “Ahora bien -aclara el informe-, es importante remarcar que las tasas más elevadas corresponden a los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y 20 a 24 (114 casos cada 100.000 habitantes)”.

En relación con el sexo y especialmente su vínculo con la edad, para todos los grupos etarios, con excepción de los mayores de 65 años, las tasas más elevadas corresponden a las mujeres, con el grupo de 15 a 19 años con las tasas más elevadas de intentos de suicidio de todos los grupos de edad y sexo, lo que duplica la tasa de los varones para el mismo grupo.

Números

- 22.249 intentos en 944 días

-24 intentos diarios, uno por hora

- 95% no fatales, 5% mortales

- 54,7% requirió internación

- 5,1% de los internados pasó por terapia intensiva

Fuente: Clarín

