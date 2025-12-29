Una gloria del ascenso se despidió de San Martín: "Será un hasta luego, uno siempre vuelve a sus raíces"

Tomás Fernández le puso punto final a su etapa en San Martín . El jugador se despidió de la institución tras haber transitado dos ciclos con la camiseta verdinegra, dejando una huella marcada por el compromiso y el sentido de pertenencia. El mensaje que colgó en sus redes sociales.

El ex Verdinegro eligió sus redes sociales para decir adiós con un mensaje cargado de emoción, en el que agradeció al club, a sus compañeros y a la gente que lo acompañó durante su recorrido. Además, sintió tanto la colores que dejó abierta la puerta para un posible regreso; como así también dijo que su hija es sanjuanina.

Junto al texto, Fernández compartió una foto significativa: aparece abrazado a Sebastián “Pulpo” González, uno de los referentes del plantel, en una postal que resume vestuario, lucha y momentos compartidos dentro del club.

tomás

Más allá de los números, Tomás Fernández quedará en la memoria verdinegra por haber sido soldado del ascenso a Primera División en el 2024, formando parte de ese grupo que empujó desde adentro para devolver a San Martín a Primera.

El mensaje de Tomás Fernández en sus redes:

"Querido verde y negro !! Hoy toca despedirme después de terminar la 3er etapa en el club. Fue muy difícil tomar esta decisión después de ser tan felices en una provincia tan linda con mi familia. Sin dudas será un hasta luego ya que uno siempre vuelve a sus raíces y tenemos una hija San Juanina, quiero agradecer a todas las personas que trabajan en el club que sin dudas son pocos pero unas personas increíbles, también le quiero agradecer a todo el hincha verde y negro y decirles que fue muy lindo jugar con su apoyo siempre, yo me voy con la conciencia tranquila que dejé todo en cada partido, el final fue muy doloroso después de haber conseguido algo tan lindo que costó muchísimo, pero es fútbol y San Martín en algún momento volverá a estar en su lugar que es primera,agradecer también a mis compañeros y amigos por que se los va a extrañar mucho. MUCHAS GRACIAS POR TODO".