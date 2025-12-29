lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Lionel Messi, ¿hincha de un equipo del ascenso?: la imagen que se hizo viral

El campeón del mundo posó sosteniendo la remera de un equipo de la Primera Nacional. El detrás de la foto que se viralizó en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lionel Messi, jugador del Inter Miami y capitán de la Selección Argentina, posó con la camiseta de un club del Ascenso: Tristán Suárez.

Lee además
mili dominguez brillo en chile y se consagro campeona del goalball con las gladiadoras
Podio

Mili Domínguez brilló en Chile y se consagró campeona del goalball con las Gladiadoras
todos los resultados del desafio del agua en el dique punta negra
Uno a uno

Todos los resultados del Desafío del Agua en el Dique Punta Negra

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, compartió la imagen del astro rosarino sosteniendo la remera del Lechero, que viene llegar hasta cuartos final en el Reducido de la Primera Nacional (cayeron con Estudiantes de Buenos Aires).

"El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez", expresó el político en sus redes sociales, junto a la foto de la Pulga.

image

En pleno receso de la MLS, el astro rosarino vino a Argentina para pasar Navidad en Rosario junto a su familia. A su vez, viajó a Uruguay para asistir a la fiesta de cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez, su gran amigo de su etapa en Barcelona y compañero en Inter Miami.

El astro rosarino disfruta sus vacaciones con seres queridos, antes del inicio de la temporada 2026 con el Inter Miami. Será un año más que especial para la Pulga: también hay expectativa por su participación en el Mundial 2026, en lo que sería su sexta Copa del Mundo.

Seguí leyendo

Un campeón invitó a todos a participar al Mundialito de Trinidad

Una gloria del ascenso se despidió de San Martín: "Será un hasta luego, uno siempre vuelve a sus raíces"

La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

Liga Universitaria: eliminaron al equipo que protagonizó la agresión contra un árbitro y 9 jóvenes no podrán jugar más

Hay 'Sifón' para rato: Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca en el 2026

El Monumental va por otro salto histórico: River prepara el anuncio del techado y una ampliación récord

Hinestroza, entre Boca y Nacional: comunicado, versiones y un pase sin cerrar

¿Sebastián Villa a River?: el diálogo con Juanfer Quintero que encrespó al mundo xeneize

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelta a San Juan. Foto Tiempo de San Juan
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026
Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

Dólares cara chica: el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria