Lionel Messi, ¿hincha de un equipo del ascenso?: la imagen que se hizo viral

Lionel Messi, jugador del Inter Miami y capitán de la Selección Argentina, posó con la camiseta de un club del Ascenso: Tristán Suárez.

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, compartió la imagen del astro rosarino sosteniendo la remera del Lechero, que viene llegar hasta cuartos final en el Reducido de la Primera Nacional (cayeron con Estudiantes de Buenos Aires).

"El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez", expresó el político en sus redes sociales, junto a la foto de la Pulga.

image

En pleno receso de la MLS, el astro rosarino vino a Argentina para pasar Navidad en Rosario junto a su familia. A su vez, viajó a Uruguay para asistir a la fiesta de cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez, su gran amigo de su etapa en Barcelona y compañero en Inter Miami.

El astro rosarino disfruta sus vacaciones con seres queridos, antes del inicio de la temporada 2026 con el Inter Miami. Será un año más que especial para la Pulga: también hay expectativa por su participación en el Mundial 2026, en lo que sería su sexta Copa del Mundo.