Educación

Lanzan las inscripciones para las clases de apoyo escolar gratuitas en San Juan

Se recibirán de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 en el edificio del Ministerio de Educación local ubicado en Las Heras y Alberdi, Capital.

apoyo escolar san juan

Novedades sobre las clases de apoyo escolar en San Juan. El Ministerio de Educación local abrirá las inscripciones al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, destinado a estudiantes de nivel secundario que necesitan acompañamiento en sus aprendizajes. La inscripción se realizará a partir de este 20 de enero y hasta completar cupo.

Las clases de apoyo escolar gratuito comenzarán el 2 de febrero y se dictarán en distintas sedes departamentales.

Para formalizar el registro, las familias deberán presentar la siguiente documentación:

  • Fotocopia del DNI del estudiante y del progenitor o tutor.
  • Fotocopia de la partida de nacimiento del estudiante.

Las clases de apoyo escolar gratuito comenzarán el 2 de febrero y se dictarán en distintas sedes departamentales.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y tiene como objetivo acompañar las trayectorias escolares, reforzar contenidos y generar mejores condiciones para el aprendizaje, de cara a las mesas de exámenes previas al inicio del ciclo lectivo 2026.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que el programa “no sólo busca mejorar el rendimiento académico, sino también brindar un respaldo concreto a las familias sanjuaninas, especialmente a aquellas que no pueden afrontar el costo de clases particulares, garantizando así que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para avanzar en la escuela”.

