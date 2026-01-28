Recuerdan los consejos para prevenir una peligrosa enfermedad transmitida por aves en San Juan

Desde el Ministerio de Salud de San Juan recordaron los consejos para prevenir y tratar la psitacosis, una enfermedad trasmitida por las aves.

El Ministerio de Salud, recordó a la población sanjuanina que posee aves, las recomendaciones ante posibles casos de psitacosis, la enfermedad transmitida por los pájaros. A través de la Sección Zoonosis, el organismo indicó cuáles son los síntomas, cómo se previene y cómo se trata.

“La psitacosis es una zoonosis de denuncia obligatoria y que tiene como principal reservorio a las aves. Es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada producida por una bacteria que se encuentra en las secreciones de pájaros infectados, como loros, cotorras, papagayos, canarios y palomas, los cuales les transmiten dicha infección a los humanos”, sostuvieron los especialistas.

Los síntomas en los seres humanos incluyen:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza (muy frecuente)

Cansancio y malestar general

Tos seca, dificultad respiratoria y neumonía.

En caso graves, afectación cardíaca, hepática, renal o neurológica.

Los síntomas ocasionales suelen ser rash no específico, diarrea, vómitos y dolor abdominal.

Los síntomas suelen aparecer entre 5 y 14 días, aunque el periodo suele extenderse hasta 30 días.

¿Cómo se transmite?

Se transmite principalmente por inhalación de aerosoles contaminados

Por contacto con excreciones o secreciones de aves infectadas

Polvo en plumas

Estas partículas, al secarse pueden permanecer en el aire y transmitirse por inhalación o ingestión

Medidas de prevención:

- Comprar aves en locales habilitados y con asesoramiento veterinario; en lo posible exigir certificado sanitario firmado. Es importante no comprar, ni capturar aves silvestres, está prohibida su venta y comercialización.

- Limpiar diariamente el piso y toda superficie de la jaula o alrededores en contacto con la materia fecal de las aves.

- Respetar el espacio vital de cada ave, alimentarlas correctamente y ubicarlas en lugares aireados.

- Evitar permanecer en lugares cerrados donde habiten aves.

Consejos importantes

Para finalizar, desde el Ministerio señalaron que, el comercio de fauna silvestre está prohibido por Ley 606-L. Estos casos se pueden denunciar en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable al número: 264-4305057.

En tanto que, en caso de haber estado en contacto con aves y presentar síntomas, la persona se debe comunicar con la División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria. Teléfonos 4305611 y 4305516, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.