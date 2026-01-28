miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Cuidado!

Recuerdan los consejos para prevenir una peligrosa enfermedad transmitida por aves en San Juan

Ante posibles casos, Salud brindó información a la población sobre qué es, cuáles son los síntomas, cómo se previene y cómo se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el Ministerio de Salud de San Juan recordaron los consejos para prevenir y tratar la psitacosis, una enfermedad trasmitida por las aves.

Desde el Ministerio de Salud de San Juan recordaron los consejos para prevenir y tratar la psitacosis, una enfermedad trasmitida por las aves.

El Ministerio de Salud, recordó a la población sanjuanina que posee aves, las recomendaciones ante posibles casos de psitacosis, la enfermedad transmitida por los pájaros. A través de la Sección Zoonosis, el organismo indicó cuáles son los síntomas, cómo se previene y cómo se trata.

Lee además
Grilla de artistas, valor de las entradas y todo lo que hay que saber sobre la Fiesta Provincial del Ajo que se vivirá en Calingasta.
Toda la info

Calingasta se prepara para la XXVII Fiesta Provincial del Ajo: la grilla de artistas y los detalles para ir
El santuario con la imagen de San Antonio de Padua, ubicado en Montuva; quedó intacto en medio del barro y la destrucción tras la creciente que arrasó Zonda
La otra cara del temporal

El milagro de la creciente en Zonda: lo que quedó en pie

“La psitacosis es una zoonosis de denuncia obligatoria y que tiene como principal reservorio a las aves. Es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada producida por una bacteria que se encuentra en las secreciones de pájaros infectados, como loros, cotorras, papagayos, canarios y palomas, los cuales les transmiten dicha infección a los humanos”, sostuvieron los especialistas.

Los síntomas en los seres humanos incluyen:

  • Fiebre
  • Escalofríos
  • Dolor de cabeza (muy frecuente)
  • Cansancio y malestar general
  • Tos seca, dificultad respiratoria y neumonía.
  • En caso graves, afectación cardíaca, hepática, renal o neurológica.

Los síntomas ocasionales suelen ser rash no específico, diarrea, vómitos y dolor abdominal.

Los síntomas suelen aparecer entre 5 y 14 días, aunque el periodo suele extenderse hasta 30 días.

¿Cómo se transmite?

  • Se transmite principalmente por inhalación de aerosoles contaminados
  • Por contacto con excreciones o secreciones de aves infectadas
  • Polvo en plumas
  • Estas partículas, al secarse pueden permanecer en el aire y transmitirse por inhalación o ingestión

Medidas de prevención:

- Comprar aves en locales habilitados y con asesoramiento veterinario; en lo posible exigir certificado sanitario firmado. Es importante no comprar, ni capturar aves silvestres, está prohibida su venta y comercialización.

- Limpiar diariamente el piso y toda superficie de la jaula o alrededores en contacto con la materia fecal de las aves.

- Respetar el espacio vital de cada ave, alimentarlas correctamente y ubicarlas en lugares aireados.

- Evitar permanecer en lugares cerrados donde habiten aves.

Consejos importantes

Para finalizar, desde el Ministerio señalaron que, el comercio de fauna silvestre está prohibido por Ley 606-L. Estos casos se pueden denunciar en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable al número: 264-4305057.

En tanto que, en caso de haber estado en contacto con aves y presentar síntomas, la persona se debe comunicar con la División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria. Teléfonos 4305611 y 4305516, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.

Temas
Seguí leyendo

Lanzan una colecta solidaria para la familia sanjuanina que tuvo un grave accidente en San Luis

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad minera en San Juan

Un tiktoker analizó el coeficiente intelectual de los sanjuaninos: "Tengo que ayudar a la población a ser más inteligente"

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

El temporal golpeó zonas productivas y activó relevamientos oficiales en Zonda e Iglesia

La frase de un niño de La Bebida que causó gran conmoción: "Que no venga más la lluvia"

Dolor en Caucete por la muerte de "Paco", un histórico comerciante

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una creciente volvio a cortar el acceso a zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.
Pronóstico

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Te Puede Interesar

El santuario con la imagen de San Antonio de Padua, ubicado en Montuva; quedó intacto en medio del barro y la destrucción tras la creciente que arrasó Zonda
La otra cara del temporal

El milagro de la creciente en Zonda: lo que quedó en pie

Por Elizabeth Pérez
Sergio Miguel Jatuff, el mendocino atrapado este martes en el microcentro sanjuanino.
Procedimiento

Atrapan en Capital a un mendocino acusado de propinarle un hachazo en la cabeza a un hombre

La Vuelta a San Juan recorre los diques en la Etapa 5, con Tomás Contte como líder
Ciclismo

La Vuelta a San Juan recorre los diques en la Etapa 5, con Tomás Contte como líder

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados
Lo último

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos