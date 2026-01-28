Recuerdan los consejos para prevenir una peligrosa enfermedad transmitida por aves en San Juan

El Ministerio de Salud, recordó a la población sanjuanina que posee aves, las recomendaciones ante posibles casos de psitacosis, la enfermedad transmitida por los pájaros. A través de la Sección Zoonosis, el organismo indicó cuáles son los síntomas, cómo se previene y cómo se trata.
“La psitacosis es una zoonosis de denuncia obligatoria y que tiene como principal reservorio a las aves. Es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada producida por una bacteria que se encuentra en las secreciones de pájaros infectados, como loros, cotorras, papagayos, canarios y palomas, los cuales les transmiten dicha infección a los humanos”, sostuvieron los especialistas.
Los síntomas en los seres humanos incluyen:
- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor de cabeza (muy frecuente)
- Cansancio y malestar general
- Tos seca, dificultad respiratoria y neumonía.
- En caso graves, afectación cardíaca, hepática, renal o neurológica.
Los síntomas ocasionales suelen ser rash no específico, diarrea, vómitos y dolor abdominal.
Los síntomas suelen aparecer entre 5 y 14 días, aunque el periodo suele extenderse hasta 30 días.
¿Cómo se transmite?
- Se transmite principalmente por inhalación de aerosoles contaminados
- Por contacto con excreciones o secreciones de aves infectadas
- Polvo en plumas
- Estas partículas, al secarse pueden permanecer en el aire y transmitirse por inhalación o ingestión
Medidas de prevención:
- Comprar aves en locales habilitados y con asesoramiento veterinario; en lo posible exigir certificado sanitario firmado. Es importante no comprar, ni capturar aves silvestres, está prohibida su venta y comercialización.
- Limpiar diariamente el piso y toda superficie de la jaula o alrededores en contacto con la materia fecal de las aves.
- Respetar el espacio vital de cada ave, alimentarlas correctamente y ubicarlas en lugares aireados.
- Evitar permanecer en lugares cerrados donde habiten aves.
Consejos importantes
Para finalizar, desde el Ministerio señalaron que, el comercio de fauna silvestre está prohibido por Ley 606-L. Estos casos se pueden denunciar en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable al número: 264-4305057.
En tanto que, en caso de haber estado en contacto con aves y presentar síntomas, la persona se debe comunicar con la División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria. Teléfonos 4305611 y 4305516, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.