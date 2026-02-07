Fiebre de rotondas: por qué las nuevas obras en la paradisíaca Ruta 150 marcan un hito vial

Se acaba de dar un paso fundamental tras la firma en Buenos Aires de convenios estratégicos entre Marcelo Orrego y Nación para habilitar obras históricas de seguridad vial. Mediante este acuerdo, la provincia queda autorizada para ejecutar y financiar, utilizando recursos provenientes del fideicomiso minero, una serie de intervenciones sobre rutas nacionales, con un foco central en la emblemática Ruta 150 , en lo que será una modernización histórica en el corazón de Iglesia. Estos trabajos son muy esperados y necesarios, debido al avanzado estado de deterioro que presenta la calzada y al incremento sostenido del flujo vehicular, impulsado tanto por la actividad minera como por el transporte de carga y el turismo.

Estas obras estratégicas marcarán un hito histórico en la Ruta Nacional 150, ya que permitirán la modernización de su tramo antiguo, una zona vital que une simbólicas localidades del departamento Iglesia. El antecedente más cercano y significativo de una intervención de gran escala en esta famosa ruta ocurrió hace más de una década, concretamente en octubre de 2014, cuando se inauguró el tramo nuevo. Aquella megaobra, que conectó Ischigualasto con Huaco a través de una imponente infraestructura de puentes y túneles en medio de los cerros, fue el último gran hito vial hasta la firma de este nuevo acuerdo que ahora busca revitalizar la seguridad y conectividad de la traza original.

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN habló de la importancia de estas mejoras anunciadas. Destacó que los proyectos ejecutivos fueron pedidos por el municipio y que su concreción era algo muy esperado por los iglesianos. Según detalló el jefe comunal, la intervención contempla seis derivadores de tránsito que se ubicarán en puntos neurálgicos para garantizar la seguridad en los cruces.

image

¿Dónde se harán las rotondas? Espejo precisó que una se construirá en el ingreso desde Jáchal, pasando el puente de Colola, en la intersección con la calle Santo Domingo, que es la arteria principal de Rodeo. La segunda se situará en el cruce con calle Santa Lucía, en Colola, mientras que la tercera ordenará el tránsito en la conexión con la Ruta 430 hacia Angualasto. El plan de obras continúa con una cuarta rotonda en la zona oeste de Rodeo, donde la Ruta 150 vuelve a encontrarse con la calle Santo Domingo tras rodear el centro de la localidad. La quinta intervención se localizará en la zona de Pismanta, específicamente en la derivación hacia Tudcum y el proyecto minero Veladero. Finalmente, se completará el esquema con la iluminación estratégica de la rotonda en Las Flores, el tramo de acceso a la Aduana y la zona de subida, mejorando las condiciones de visibilidad para los conductores.

image

El intendente Espejo subrayó que estas obras son fundamentales porque en esas intersecciones conviven vehículos de distintos portes, y la mejora técnica permitirá reducir significativamente el riesgo de siniestros.

"Son obras muy importantes porque mejoran todo lo que es esa gran ruta que realmente está muy deteriorada, es ruta nacional, y tiene muchos años. Entonces, por lo menos, en las intersecciones va a ser muy segura, y cada vez hay más circulación de vehículos de distintos portes en el departamento y en esos cruces, entonces, viene a ser muy demandada por la población, así es que es bueno lo que se puede hacer. Nosotros, por nuestra parte vamos a seguir con algunos pavimentos, algunos en conjunto con la provincia, y otros también que vamos a hacer con fondos municipales", precisó el jefe comunal.

Lo valioso de estas obras se justifica además por el marcado perfil turístico de la Ruta 150, considerada una de las más bellas del país y parte esencial del Corredor Bioceánico Central que une Brasil con Chile, pasando por el corazón de Argentina. En San Juan, este trayecto lleva a Coquimbo y se usa sobre todo por el Paso de Agua Negra en el verano. Atraviesa paisajes paradisíacos y funciona como el hilo conductor que une atracciones de jerarquía internacional como el Parque Triásico Ischigualasto, el Parque Nacional San Guillermo y el Parque Nacional El Leoncito. Al modernizar la infraestructura, se potencia el acceso a valles turísticos, monumentos históricos y pueblos que conservan ricas tradiciones rurales y artesanales, facilitando que los visitantes disfruten de tesoros geológicos y arqueológicos en pleno contacto con la naturaleza.

image La nueva Ruta 150, inaugurada en 2014.

Los acuerdos fueron suscriptos entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, representado por el ministro Fernando Perea, y autorizan a la provincia a ejecutar y financiar obras sobre rutas de jurisdicción nacional utilizando fondos propios, en este caso provenientes de la actividad minera. Ahora en Vialidad Provincial apuran la preparación de los pliegos para poder licitar cuanto antes los trabajos que podrían estar listos en un plazo de un año. Estos proyectos se consideran también claves para la toma de mano de obra de la zona.

También la del Gaucho

La adenda al convenio suscripto por el gobernador Orrego también incluye soluciones para otros puntos de la provincia, y se destaca la construcción de una rotonda en el departamento de Santa Lucía. Se trata de la intervención en la intersección de calle Gorriti y la Ruta Nacional 20, en el sector conocido por albergar el Monumento al Gaucho y que históricamente ha sido un foco de siniestros viales debido a su alto volumen de tránsito. Esta obra, que también contará con iluminación renovada, busca ordenar la circulación en uno de los accesos estratégicos del Gran San Juan, complementando la visión de integración territorial y seguridad vial que fundamenta todo el plan de infraestructura.