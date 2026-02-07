Éxito total en el inicio de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore: 10 mil personas vibraron en Rawson

Con una convocatoria que alcanzó las 10 mil personas, Rawson vivió la primera jornada de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026, consolidándose una vez más como epicentro de las tradiciones cuyanas y uno de los festivales más convocantes de la provincia.

El imponente Predio Gaucho José Dolores fue escenario de una noche colmada de música, destreza criolla y emoción, donde el público acompañó masivamente cada una de las propuestas del Escenario Mayor, que tuvo destacadas actuaciones de Confluencia, Ernesto Villavicencio, Aire Mansero, Palo Santo y el cierre festivo del After Gaucho, además de las destrezas que marcaron el pulso de la jornada.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a Daniel Fazi, histórico relator del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, quien junto al payador Carlos Marchesini aportó su inconfundible voz y jerarquía a la jineteada, generando una ovación de respeto, por su a su extensa trayectoria en los grandes festivales del país.

En su mensaje, el reconocido relator destacó el presente y el futuro del país en materia de destreza criolla: “La cachorrada de San Juan ha quedado plasmada, y el campeón que tenemos, que es de todos, que es del país, es Benjamín Costa”. Además, dedicó el reconocimiento “a toda la paisanada, al gaucho cuyano y al gaucho sanjuanino”, agradeciendo especialmente “todos los rezos, las oraciones y las promesas” recibidas.

Fazi también tuvo palabras de profundo agradecimiento a su compañera de vida: “Este premio quiero agradecerlo infinitamente a mi compañera, hace 38 años que estamos acolladaos”, y reafirmó su compromiso con la identidad nacional: “La fundamental de todo esto es defender al gaucho, defender la tradición, porque no nos olvidemos que la patria se hizo con hombres a caballo”. Su intervención culminó con un encendido “¡Viva la Patria!”, que fue acompañado por el aplauso unánime del público presente.

En este contexto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de “Esta fiesta es el reflejo de lo que somos como comunidad. No solo pone en valor nuestras tradiciones y nuestra cultura, sino que también es el reflejo del trabajo mancomunado del sector público/privado que genera movimiento económico, trabajo para nuestros emprendedores y un fuerte impulso al turismo en Rawson. Es una decisión de gestión seguir fortaleciendo este festival como política pública cultural”.

Para finalizar, el jefe comunal expresó; “Invitamos a toda la comunidad a seguir siendo parte de esta fiesta que nos identifica. Rawson apuesta a la cultura, a nuestras raíces y al encuentro de las familias, y esta celebración es una muestra clara de ese compromiso”.

Lo que se viene: una segunda jornada cargada de tradición y espectáculo

Este sábado 7 de febrero, la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore continuará con una gran programación para su segunda Jornada. En el Escenario Mayor, se vivirá el acto de apertura y desfile, nuevas montas de jineteada y las actuaciones de Diego Villegas, Labriegos, Grupo Renovados y El Yeyo, además de academias de danza y el After Gaucho.

En paralelo, el Escenario Peña y el Escenario Sunset Gaucho ofrecerán propuestas musicales y artísticas para todos los gustos, con la participación de artistas locales, regionales y DJs, reafirmando el carácter federal, familiar y festivo de esta celebración que ya es orgullo de Rawson y de toda la provincia.

Entradas, accesos y funcionamiento del predio

Se recuerda que continúa vigente la venta de entradas de manera online, hasta previo al ingreso de cada jornada. Las mismas pueden adquirirse mediante código QR a través de Lito, Asistente Virtual de WhatsApp, comunicándose al 2645702020, con un máximo de 10 entradas por persona.

El valor de la entrada anticipada es de $6.000, mientras que en boleterías del predio, el costo es de $10.000.

No abonan entrada menores de 12 años ni personas con discapacidad, presentando Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, ingresan sin cargo los residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza, presentando ticket y DNI con domicilio en dichas localidades.

Los jubilados y mayores de 70 años acceden a un 50% de descuento, presentando DNI y credencial correspondiente.

El estacionamiento tiene un valor de $3.000 por auto y $2.000 por moto, y la apertura del predio es a partir de las 19 horas.

Para el acceso al Predio Gaucho se encuentran habilitadas dos derivaciones vehiculares:

* Por Ruta Provincial N° 155 (Agustín Gómez) hasta calle América.

* Por calle General Acha hasta Santa Teresita o calle 6, continuando por Alfonso XIII, calle 5 vieja y luego calle América.

Se permite el ingreso con conservadoras, reposeras, banquetas y equipo de mate, mientras que está prohibido ingresar con parrillas, mascotas y botellas de vidrio, realizándose controles en los accesos.