viernes 6 de febrero 2026

Centro cívico

Paritaria docente: el gobierno explicó a los gremios la situación económica de la provincia y ellos pidieron una propuesta salarial

La mesa paritaria docente 2026 en San Juan entró en un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, a la espera de que el Gobierno eleve una oferta salarial formal tras analizar los costos de los ítems solicitados por los sindicatos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La foto de la paritaria anterior. 

La primera paritaria docente de 2026 en San Juan cerró este jueves por la noche con un cuarto intermedio y sin una propuesta salarial concreta sobre la mesa. Luego de varias horas de reunión en el Centro Cívico, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo jueves, una vez que el Ejecutivo provincial termine de realizar los cálculos económicos correspondientes a los reclamos gremiales.

Durante el encuentro, el Gobierno provincial desarrolló una explicación detallada del estado de situación general de la Provincia, haciendo foco en el contexto financiero y presupuestario. En ese marco, y tras escuchar los planteos de los sindicatos, las autoridades manifestaron su voluntad de otorgar aumentos salariales, los cuales estarían previstos en dos tramos: marzo y junio.

Sin embargo, desde el sector gremial dejaron en claro que la expectativa es recibir una propuesta salarial concreta lo antes posible, para poder evaluarla en el ámbito sindical y llevar definiciones a las bases. Además del salario, los representantes de UDAP, UDA y AMET reiteraron una serie de reclamos vinculados a trámites administrativos, expedientes demorados y pedidos de carácter académico.

Entre los puntos más sensibles volvió a aparecer la titularización docente, proceso que actualmente se encuentra en marcha y que los gremios siguen de cerca, junto con otros ítems que consideran clave para mejorar las condiciones laborales del sector educativo.

Desde el Ejecutivo señalaron que, una vez finalizados los cálculos económicos de los ítems solicitados por los gremios, se avanzará con la elevación de una propuesta salarial formal, que será presentada en la próxima reunión paritaria.

La negociación se da en un contexto en el que el inicio del ciclo lectivo es una de las principales preocupaciones tanto para el Gobierno como para los sindicatos. Aunque por el momento no se anunciaron medidas de fuerza, el resultado del próximo encuentro será determinante para definir si el calendario escolar podrá comenzar con normalidad en San Juan.

