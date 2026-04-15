La oposición se prepara para recibir a Adorni en Diputados

Mientras la Justicia sigue revelando nuevos elementos escandalosos sobre el meteórico crecimiento patrimonial no declarado y los gastos obscenos que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó desde que se integró al Gobierno libertario, la oposición alista las armas para acorralarlo en el recinto de la Cámara de Diputados, donde el funcionario concurrirá para defenderse en el marco de un nuevo informe de gestión el próximo 29 de abril.

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Si bien tanto el oficialismo como la oposición abrigaban dudas sobre la continuidad del ex vocero, y especulaban con que el presidente Javier Milei lo sacrificaría antes de la fecha pautada para el informe sobre la marcha del Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que Adorni se presentará en el recinto tal cual lo previsto, e incluso se permitió bromear al respecto.

“Compren pochoclo, va a ser picante”, vaticinó el riojano durante una charla en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación de Menem llegó luego de que desde Unión por la Patria amagaran con pedir una sesión el 22 de abril con la intención de tratar los proyectos de interpelación de Adorni, y de emplazar a las comisiones correspondientes.

Desechada esta idea luego de que Milei dejara en claro ante propios y extraños que sostendrá a su jefe de Gabinete a toda costa, los distintos sectores de la oposición activaron conversaciones para acordar la estrategia con la que abordarán al jefe de Gabinete dentro de dos semanas.

“Tiene que ser una coreografía coordinada y no salir todos a atacarlo todos juntos al mismo tiempo. Tenemos que estar sincronizados”, reflexionó un diputado nacional de la provincia de Buenos Aires al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El legislador opositor anticipó que -durante su presentación- Adorni no tiene margen para hablar “sobre las obras en tal ruta” y que va a salir a dar la batalla, embarrando la cancha a través de una “polarización extrema” con el kirchnerismo y la izquierda.

“Si gira el timón para hablar de gestión, está muerto. Está impugnado personalmente y eso lo deslegitima para dar el informe de gestión”, evaluó, reforzando la tesis de que el jefe de Gabinete buscará enchastrar la sesión con difamaciones a los sectores más radicalizados de la oposición.

En este sentido, su propuesta es no caer en el juego de provocaciones que vaya a plantear Adorni, no ser funcional al show, a una escalada de agresiones recíprocas que termine opacando la solidez de las denuncias contra el funcionario.

“Tenemos que ser muy ordenados y no contestarle. A veces menos es más. Tenemos que armar un código de comportamiento y copiar lo que hicimos con Guillermo Francos cuando lo confrontamos por el tema Libra. Ese día mantuvimos la calma y fuimos acorralándolo de a poco, hasta que pisó el palito cuando reconoció que no sabía de dónde había salido el código del contrato de la criptomoneda que promocionó Milei”, recordó.

De todos modos, el diputado aclaró que este llamado al orden no significa que solo un selecto grupo de legisladores se encargará de cargar contra el jefe de Gabinete.

“A Adorni no lo puede faenar un solo diputado”, confesó.

Según las primeros intercambios exploratorios, el kirchnerismo le cedería al interbloque Unidos los primeros discursos para cercar a Adorni, aunque esto no está confirmado.

Con este criterio, la oposición pretendería escapar a la lógica de polarización con la que el oficialismo pretende encapsular el debate, para bajarle el precio a las graves acusaciones que enfrenta el ex vocero libertario.

Por último, el diputado en cuestión dejó una dura advertencia: “Si a Adorni lo procesan ya tengo redactado el pedido de sesión para removerlo”.