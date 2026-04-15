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Protesta federal

La UNSJ marchó por el financiamiento universitario en un abrazo simbólico a la Escuela de Comercio

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan se movilizó con una masiva convocatoria para visibilizar la crisis presupuestaria y salarial. Autoridades, docentes, estudiantes y familias reclamaron por financiamiento y advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el funcionamiento del sistema educativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan protagonizó este miércoles por la tarde una masiva jornada de protesta bajo la consigna “La Universidad no se apaga”. La convocatoria incluyó un abrazo simbólico y una marcha de antorchas en la Escuela de Comercio, uno de los edificios más emblemáticos de la educación pública en la provincia.

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Desde las 19, estudiantes, docentes, autoridades y personal universitario comenzaron a concentrarse en el establecimiento que comparte predio con la Escuela Industrial y que es considerado el germen de la educación superior en San Juan. La actividad tuvo un fuerte componente simbólico y buscó visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema universitario.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, participó de la jornada y acompañó el reclamo en representación de la institución, en una muestra de respaldo institucional al planteo de la comunidad educativa.

La protesta formó parte de una acción federal que se replicó en distintas universidades del país, con intervenciones como clases públicas, exposiciones y actividades abiertas. En San Juan, el abrazo simbólico y la marcha de antorchas fueron las principales expresiones de una convocatoria que se extendió durante la noche.

El eje central del reclamo estuvo puesto en la situación presupuestaria y salarial. Desde la universidad advirtieron sobre el impacto de la falta de actualización de fondos y cuestionaron al Gobierno nacional por no acatar resoluciones judiciales vinculadas al financiamiento del sistema, lo que —según señalaron— profundiza el conflicto y afecta el funcionamiento institucional.

En ese contexto, remarcaron que la crisis no solo impacta en los salarios docentes, sino también en el sostenimiento de las actividades académicas, científicas y de extensión.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el acompañamiento de familias, que se sumaron al reclamo junto a los docentes. Ambos sectores coincidieron en la necesidad de defender la educación pública y exigir condiciones dignas para su funcionamiento.

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