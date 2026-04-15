Un juez federal enfrentará un histórico jury por actos antisemitas

El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación por unanimidad votó dar apertura al procedimiento para remover al juez titular del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata por su mal desempeño al haberse expresado, en reiteradas oportunidades, de forma antisemita en redes sociales.

“En el día de hoy, el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación votó por unanimidad la apertura del procedimiento de remoción del juez titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata (Buenos Aires) por mal desempeño al haber incurrido en reiteradas oportunidades en expresiones antisemitas en redes sociales”.

“Por primera vez en la historia se enjuiciará a un juez por antisemitismo en la República Argentina. Esto se da luego de que, en el mes de marzo de 2025, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) presentaran denuncias por las expresiones del juez”.

“’Raza de víboras’ y ‘ratas’ fueron algunos de los términos con los que el juez aludió públicamente al pueblo judío. Al mismo tiempo, de forma recurrente acusó a ciudadanos argentinos de religión judía de no ser argentinos. Todas estas conductas, expresadas de forma reiterada, representan actitudes antisemitas, como lo afirma la definición de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), adoptada por la Justicia argentina”.

“La semana pasada el juez López presentó su renuncia, anticipándose a la decisión de este miércoles del Consejo de la Magistratura de iniciar el proceso para su expulsión. Como el Poder Ejecutivo Nacional no la ha aceptado, sigue firme el proceso para destituirlo. López intenta retirarse con un trámite administrativo y quedarse con su jubilación de privilegio. Esto no sucederá si se logra su destitución”.

“Reconocemos la labor de los consejeros del Consejo de la Magistratura, quienes alzaron su voz en la lucha contra el antisemitismo.En un contexto de aumento del antisemitismo a nivel global, la Argentina tiene la oportunidad de enviar una señal clara al mundo: el antisemitismo tiene consecuencias”, finalizó el texto.