Carlos Mahiques expondrá este jueves en el Senado para seguir cinco años más como juez de Casación

El juez de la Cámara de Casación Penal Carlos Mahiques expondrá este jueves en una Audiencia Pública en el Senado Nacional sobre el pliego enviado por el Gobierno para que pueda seguir por cinco años mas en su cargo de magistrado.

El padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es miembro de la Cámara Federal de Casación y cumplirá 75 años el 1 noviembre, la edad en que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional. Pero el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años .

Mahiques concurrirá mañana a las 10 a exponer en la comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, con lo cual será el primer pliego de un magistrado que se trata este años de los 80 que ya mandó el Gobierno.

No es la primera vez que un Gobierno busca evitar que un juez se jubile a los 75: ya lo había intentado la ex presidenta Cristina Kirchner cuando propuso que continúe en su cargo Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema se lo impidió y la obligó a jubilarse, ya que no llegó a tratarse ese pliego.

Mahiques quedó en el centro de la polémica cuando trascendió que renunció a la subrogancia en la Sala I que actuar en la investigación a Pablo Toviggiano por la quinta en Pilar, quien es la mano derecha del titular de la AFA Cladio “Chiqui” Tapia.

En su página personal, el juez destaca que tiene “más de cinco décadas de experiencia en jurisdicción penal, seguridad pública y política criminal comparada” y que es “especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, ha liderado causas de alta trascendencia” como la causa Amia, ya que en el 2024 dictó sentencia sobre el atentado terrorista que causó 85 muertos.

PLIEGOS

Los 78 pliegos de jueces, fiscales y defensores que tuvieron la semana pasado estado parlamentario se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial y en las redes sociales del Senado, y a partir de allí habrá 15 días para presentar avales e impugnaciones sobre cada pliego.

Posteriormente, en la primera de mayo se realizarán las audiencias públicas donde cada postulado debe exponer y responder las preguntas de los senadores y, a mitad de mayo, se tratarán los pliegos en una sesión ordinaria.

Entre los pliegos que se tratarán figuran la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

También se propuso a Cristina María Juan -esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi que esta a cargó del Caso Libra- para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.