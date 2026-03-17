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Congreso

Este miércoles el Senado sesionará para apurar los pliegos de Mahiques y Crexell

El Senado sesionará por primera vez en ordinarias en 2026, para acelerar nombramientos que impone el Ejecutivo.

Por Agencia NA
Milei quiere a Crexell en la embajada argentina en Canadá.

Milei quiere a Crexell en la embajada argentina en Canadá.

El Senado sesionará mañana a las 14 para acelerar el tratamiento de los pliegos de Carlos Mahiques –padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques– y de la ex senadora neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá, una postulación que había circulado cuando la ex legisladora votó a favor de la ley de Bases en junio del 2024.

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Será la primera sesión del período ordinario del Senado, donde se buscará dar ingreso parlamentario a los pliegos con el fin de que puedan tratarse luego en la Comisión de Acuerdos que deberá emitir el respectivo dictamen.

La bancada de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron la semana pasada realizar la sesión en una reunión de Labor Parlamentaria que estuvo encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Nueva York.

El principal objetivo del oficialismo es dar ingreso a los pliegos de Carlos Mahiques, de Lucila Crexell, seis militares y aquellos que ingresen hasta esa fecha, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

La ex legisladora había quedado en el ojo de la tormenta cuando trascendió que, a cambio de votar a favor de la ley Bases, el Gobierno la iba a proponerla como embajadora ante la Unesco, aunque luego demoró esa decisión debido a la polémica que se desató en esa circunstancia.

Ahora, el pliego para ser embajadora en Canadá tomará estado parlamentario este miércoles y luego deberá analizado por la Comisión de Acuerdos, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones.

El pliego enviado al Senado propone a la ex senadora como embajadora plenipotenciaria, aunque se supo que el destino será Canadá, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y cumplirá 75 años el 1 noviembre, la edad en que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional. Pero el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años.

En su página personal, el juez destaca que tiene “más de cinco décadas de experiencia en jurisdicción penal, seguridad pública y política criminal comparada” y que es “especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, ha liderado causas de alta trascendencia” como la causa Amia, ya que en el 2024 dictó sentencia sobre el atentado terrorista que causó 85 muertos.

No es la primera vez que un Gobierno busca evitar que un juez se jubile a los 75: ya lo había intentado la ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner cuando propuso que continúe en su cargo Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema se lo impidió y la obligó a jubilarse, ya que no llegó a tratarse ese pliego.

Ahora, tras obtener ingreso parlamentario, el pliego de Mahiques deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto y quien deberá convocar en una audiencia pública al magistrado para que exponga ante los senadores.

Además se debatirán en esa sesión dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro rubricado Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2009.

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