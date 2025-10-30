jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estrategia

Javier Milei "trasladará" la Capital Federal una vez por mes: ¿Cuáles son los primeros destinos?

La decisión respondería a un pedido de la mesa chica mileísta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei planea cambiar su estrategia territorial tras el balance de las elecciones legislativas y comenzará a visitar una provincia por mes.

Lee además
Imagen de archivo.
En Casa Rosada

Orrego y 19 gobernadores vuelven al diálogo con Milei y todo su Gabinete
antes de reunirse con milei, mauricio macri anticipo: el pro tendra un candidato en 2027?
Futuro político

Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri anticipó: "El PRO tendrá un candidato en 2027″

La información, difundida por Radio rivadavia en su cuenta de X, indica que el mandatario también evalúa realizar reuniones de Gabinete en el interior del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1983833729995874652&partner=&hide_thread=false

Según trascendió, se trata de un planteo que le realizó al Presidente su "mesa chica" tras analizar el resultado electoral del pasado domingo.

El objetivo sería federalizar la gestión y mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo, sacando entre el 40% y el 50% de los votos.

Los primeros distritos que visitaría Milei en esta nueva gira serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco.

Seguí leyendo

En San Juan buscan asegurar medicamentos esenciales para diabéticos sin cobertura médica

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de los Sena

Guillermo Moreno, tras el fallo de la Corte: "Lo más probable es que vaya preso"

Tinelli apoyó la reforma laboral de Milei, y estallaron las redes

Quién es Claudio Castro, el cantante y gobernador de Río de Janeiro que ordenó el ataque al Comando Vermelho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

Romagnoli, en modo clásico: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie video
Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Imagen de archivo.
En Casa Rosada

Orrego y 19 gobernadores vuelven al diálogo con Milei y todo su Gabinete