Javier Milei "trasladará" la Capital Federal una vez por mes: ¿Cuáles son los primeros destinos?

El presidente Javier Milei planea cambiar su estrategia territorial tras el balance de las elecciones legislativas y comenzará a visitar una provincia por mes.

La información, difundida por Radio rivadavia en su cuenta de X, indica que el mandatario también evalúa realizar reuniones de Gabinete en el interior del país .

Javier Milei planea visitar una provincia por mes y evalúa realizar reuniones de Gabinete en el interior del país.

Se trataría de un planteo que le realizaron al Presidente desde su mesa chica tras el balance interno de las elecciones legislativas.

Los primeros…



Se trataría de un planteo que le realizaron al Presidente desde su mesa chica tras el balance interno de las elecciones legislativas.



Los primeros… pic.twitter.com/hl8i7uYpQn — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 30, 2025

Según trascendió, se trata de un planteo que le realizó al Presidente su "mesa chica" tras analizar el resultado electoral del pasado domingo.

El objetivo sería federalizar la gestión y mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo, sacando entre el 40% y el 50% de los votos.

Los primeros distritos que visitaría Milei en esta nueva gira serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco.