viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones en el Foro

Defensa de los abogados y legado familiar: los primeros pasos en la política sanjuanina de la nieta de Don Leopoldo

La joven candidata asegura que este primer paso es el comienzo de un camino con nuevas oportunidades a futuro. Expresó su entusiasmo por participar y destacó la importancia de trabajar en equipo para defender los intereses de sus colegas.

Por Florencia García
Macarena Bravo junto a su padre, Alejandro Bravo, y Wbaldino Acosta Zapata

Macarena Bravo junto a su padre, Alejandro Bravo, y Wbaldino Acosta Zapata

De apellido histórico y con una trayectoria familiar ligada a la política y la justicia, Macarena Bravo se presenta como candidata a vocal en la lista de José Salinas y Gabriela Ramos, quienes buscarán dar continuidad a la gestión de Abogacía Activa, respaldada por el actual presidente, Franco Montes.

Lee además
nuevamente, el gobernador de la rioja va a la carga por josemaria y busca compartir con san juan el espacio que nos fue sustraido
Disputa minera

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"
jose salinas y gabriela ramos presentaron su proyecto para el foro: el vinculo con la justicia, el gobierno y el compromiso con los abogados
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Proveniente de una familia con profunda tradición política, Macarena es hija de Alejandro Bravo, referente del Bloquismo, y de Marianela López, jueza de Familia y expresidenta del Foro. Además, es sobrina de Leopoldo Alfredo Bravo, quien se desempeñó como embajador argentino en Rusia, consolidando la presencia del apellido Bravo en la política y la diplomacia nacional.

Macarena estuvo presente en la primera reunión de la lista oficialista y lo hizo acompañada de su padre, Alejandro Bravo. En diálogo con Tiempo de San Juan contó cómo vive esta primera experiencia en la política institucional: “Para mí es un honor. Hemos unido fuerzas para trabajar en equipo y poder representar a los profesionales del derecho. Es una felicidad enorme poder participar y acompañar a todos mis colegas. Así se siente, es como el primer pasito”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984261211517751438&partner=&hide_thread=false

Consultada sobre si se animaría en el futuro a ocupar un cargo con mayor peso político, respondió: “Claro que sí, por supuesto. Lo importante es dar estos primeros pasos, trabajar, hacer la diferencia y enfocarnos en defender los derechos y los intereses de los abogados. Más adelante veremos qué otras posibilidades se abran”.

La joven candidata se suma así a la lista oficialista de Franco Montes, que busca dar continuidad a la gestión de Abogacía Activa.

Seguí leyendo

Tras la derrota, Cristina Kirchner cuestionó a Kicillof por la estrategia: "Fue un error político desdoblar la elección"

Dirigentes del PRO se suman a la idea de Macri, sobre un candidato propio en 2027

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

Escrutinio definitivo: Se confirmaron resultados en 5 provincias, y sigue pendiente Buenos Aires

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

José Luis Espert y otro revés judicial: no a Comodoro Py

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Guillermo Francos negó que el gobierno busque impulsar una jornada laboral de 12 horas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jose salinas y gabriela ramos presentaron su proyecto para el foro: el vinculo con la justicia, el gobierno y el compromiso con los abogados
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Por Florencia García

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes
Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Este es el joven detenido, quien quedó alojado en la Comisaría 22da de Rodeo.
Operativo policial

Detuvieron a un joven iglesiano por acosar a chicos y por tenencia de pornografía infantil

Te Puede Interesar

 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez
El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído
Disputa minera

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025
Cuenta regresiva

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025