De apellido histórico y con una trayectoria familiar ligada a la política y la justicia, Macarena Bravo se presenta como candidata a vocal en la lista de José Salinas y Gabriela Ramos, quienes buscarán dar continuidad a la gestión de Abogacía Activa , respaldada por el actual presidente, Franco Montes.

Proveniente de una familia con profunda tradición política , Macarena es hija de Alejandro Bravo , referente del Bloquismo, y de Marianela López , jueza de Familia y expresidenta del Foro. Además, es sobrina de Leopoldo Alfredo Bravo , quien se desempeñó como embajador argentino en Rusia, consolidando la presencia del apellido Bravo en la política y la diplomacia nacional.

Macarena estuvo presente en la primera reunión de la lista oficialista y lo hizo acompañada de su padre, Alejandro Bravo. En diálogo con Tiempo de San Juan contó cómo vive esta primera experiencia en la política institucional: “Para mí es un honor. Hemos unido fuerzas para trabajar en equipo y poder representar a los profesionales del derecho. Es una felicidad enorme poder participar y acompañar a todos mis colegas. Así se siente, es como el primer pasito”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984261211517751438&partner=&hide_thread=false Defensa de los abogados y legado familiar: los primeros pasos en la política sanjuanina de la nieta de Don Leopoldo Bravo pic.twitter.com/dwtRRf2nXk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 31, 2025

Consultada sobre si se animaría en el futuro a ocupar un cargo con mayor peso político, respondió: “Claro que sí, por supuesto. Lo importante es dar estos primeros pasos, trabajar, hacer la diferencia y enfocarnos en defender los derechos y los intereses de los abogados. Más adelante veremos qué otras posibilidades se abran”.

La joven candidata se suma así a la lista oficialista de Franco Montes, que busca dar continuidad a la gestión de Abogacía Activa.