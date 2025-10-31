viernes 31 de octubre 2025

Elecciones

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia

El exsecretario de Seguridad de San Juan presentará candidatos para competir por el directorio de la institución, en las elecciones del próximo 20 de noviembre. Según dijo, la mayoría de los miembros son jóvenes.

Por Ana Paula Gremoliche
gustavo

El escenario electoral del Foro de Abogados de San Juan sumó una tercera propuesta. El exsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Sánchez, oficializó la conformación de la agrupación Abogados Independientes, una alternativa frente al oficialismo que lidera Franco Montes y a la lista Abogacía Transformadora, encabezada por Marcelo Álvarez.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Sánchez confirmó que la fórmula que representará a su espacio estará integrada por Federico José Morfil como candidato a presidente y Florencia Villar como aspirante a la vicepresidencia. “Costó reunir las voluntades, pero lo que se destaca es la juventud”, expresó el dirigente, quien esta vez decidió no postularse en la fórmula principal, aunque sí figura como suplente en el Jurado de Enjuiciamiento.

Con esta confirmación, ya son tres las listas que competirán el próximo 20 de noviembre para renovar las autoridades del Foro.

La primera en anunciarse fue la de Abogacía Transformadora, encabezada por Marcelo Álvarez, quien busca regresar a la presidencia de la institución que condujo entre 2021 y 2023. En aquella ocasión, Álvarez perdió la reelección frente al actual titular, Franco Montes. En esta nueva etapa, el abogado estará acompañado por Jimena Corona, profesional vinculada al municipio de Caucete y cercana a la intendenta Romina Rosas.

Por otro lado, el oficialismo presentó su propia propuesta, liderada por José Salinas, esposo de Claudia Sarmiento, funcionaria del Gobierno provincial y dirigente del PRO, junto a Gabriela Ramos como candidata a vicepresidenta. Salinas, abogado especializado en derecho previsional, integra la agrupación Abogados en Acción, identificada con el espacio macrista, mientras que Ramos se desempeña como asesora en el Bloque de Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados.

Cada una de las listas, además, presentó sus respectivos postulantes para integrar el Jurado de Enjuiciamiento, órgano clave dentro del ámbito judicial sanjuanino.

