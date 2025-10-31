José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

A menos de un mes de las elecciones en el Foro de Abogados de San Juan , J osé Salinas y Gabriela Ramos fueron presentados cómo la fórmula que buscará dar continuidad a la gestión de Abogacía Activa , respaldada por el actual presidente, Franco Montes , quien no buscará renovar su mandato. Ambos dialogaron en exclusiva con Tiempo de San Juan y contaron cómo surgió la propuesta y cuál es su visión sobre la relación del Foro con la Justicia y el Gobierno.

“Fue algo que nos sorprendió y nos halagó mucho que nos hayan reconocido nuestros colegas para representarlos”, comentaron. La dupla explicó que su candidatura surge de una alianza profesional que integra distintas voces dentro de la lista, combinando abogados con experiencia y jóvenes profesionales dedicados a diversas ramas del derecho.

El objetivo, dijeron, es aportar su impronta "manteniendo la base del excelente trabajo de la gestión anterior", y fortaleciendo la defensa del ejercicio profesional y los derechos de los litigantes del día a día.

Sobre la relación del Foro con otros poderes del Estado, Salinas y Ramos coincidieron en que debe ser activa y fluida, incluyendo al Poder Judicial, el Ejecutivo y la Cámara de Diputados. “El Foro funciona como intermediario de los colegas, y para gestionar correctamente necesitamos mantener diálogo constante con los poderes políticos y judiciales, siempre con firmeza y respeto”, explicaron.

Ambos resaltaron también la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia. “Estamos en un cambio profundo, tanto desde lo político como desde la justicia. Hay errores, pero también avances importantes en la defensa de los derechos de los justiciables”, señaló la dupla, destacando que el Foro debe intermediar y humanizar la relación entre los abogados y la Corte.

Salinas, abogado previsionalista y miembro de la agrupación Abogados en Acción, es esposo de Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno. Por su parte, Ramos se desempeña como asesora en el Bloque de Producción y Trabajo de la Cámara de Diputados. Ambos dialogaron en exclusiva con Tiempo de San Juan y contaron cómo surgió la propuesta y cuál es su visión sobre la relación del Foro con la Justicia y el Gobierno.

La principal oposición a esta fórmula está encabezada por Marcelo Álvarez, expresidente del Foro y referente del movimiento Abogacía Transformadora (ex Abogados Justicialistas). Álvarez, quien buscó renovar su mandato sin éxito entre 2021 y 2023, irá acompañado por Jimena Corona, vinculada previamente al municipio de Caucete y a la intendenta Romina Rosas.

Las elecciones están previstas para el 20 de noviembre y en ellas se renovarán 29 cargos, entre directorios, tribunal de disciplina y jurado de enjuiciamiento.