viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

La fórmula respaldada por el actual presidente del Foro de Abogados, Franco Montes, explicó su visión sobre la relación con la Justicia y el Gobierno y su compromiso de proteger el trabajo diario de los abogados.

Por Florencia García
image

A menos de un mes de las elecciones en el Foro de Abogados de San Juan, José Salinas y Gabriela Ramos fueron presentados cómo la fórmula que buscará dar continuidad a la gestión de Abogacía Activa, respaldada por el actual presidente, Franco Montes, quien no buscará renovar su mandato. Ambos dialogaron en exclusiva con Tiempo de San Juan y contaron cómo surgió la propuesta y cuál es su visión sobre la relación del Foro con la Justicia y el Gobierno.

Lee además
elecciones en el foro: ante el titubeo del resto, marcelo alvarez sale al frente con todas las promesas de campana
Defensa Profesional

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña
se confirmo la formula del oficialismo en el foro de abogados: encabeza un hombre con relaciones politicas
Elecciones

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

“Fue algo que nos sorprendió y nos halagó mucho que nos hayan reconocido nuestros colegas para representarlos”, comentaron. La dupla explicó que su candidatura surge de una alianza profesional que integra distintas voces dentro de la lista, combinando abogados con experiencia y jóvenes profesionales dedicados a diversas ramas del derecho.

El objetivo, dijeron, es aportar su impronta "manteniendo la base del excelente trabajo de la gestión anterior", y fortaleciendo la defensa del ejercicio profesional y los derechos de los litigantes del día a día.

Sobre la relación del Foro con otros poderes del Estado, Salinas y Ramos coincidieron en que debe ser activa y fluida, incluyendo al Poder Judicial, el Ejecutivo y la Cámara de Diputados. “El Foro funciona como intermediario de los colegas, y para gestionar correctamente necesitamos mantener diálogo constante con los poderes políticos y judiciales, siempre con firmeza y respeto”, explicaron.

Ambos resaltaron también la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia. “Estamos en un cambio profundo, tanto desde lo político como desde la justicia. Hay errores, pero también avances importantes en la defensa de los derechos de los justiciables”, señaló la dupla, destacando que el Foro debe intermediar y humanizar la relación entre los abogados y la Corte.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados A menos de un mes de las elecciones en el Foro de Abogados de San Juan, José Salinas y Gabriela Ramos fueron presentados cómo la fórmula que buscará dar continuidad a la gestión de Abogacía Activa, respaldada por el actual presidente, Franco Montes, quien no buscará renovar su mandato. Ambos dialogaron en exclusiva con Tiempo de San Juan y contaron cómo surgió la propuesta y cuál es su visión sobre la relación del Foro con la Justicia y el Gobierno. Por @mflorgarcia1 Leé la nota completa en @tiempodesanjuan #elecciones #forodeabogados #TiempoDeSanJuan"

Salinas, abogado previsionalista y miembro de la agrupación Abogados en Acción, es esposo de Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno. Por su parte, Ramos se desempeña como asesora en el Bloque de Producción y Trabajo de la Cámara de Diputados. Ambos dialogaron en exclusiva con Tiempo de San Juan y contaron cómo surgió la propuesta y cuál es su visión sobre la relación del Foro con la Justicia y el Gobierno.

La principal oposición a esta fórmula está encabezada por Marcelo Álvarez, expresidente del Foro y referente del movimiento Abogacía Transformadora (ex Abogados Justicialistas). Álvarez, quien buscó renovar su mandato sin éxito entre 2021 y 2023, irá acompañado por Jimena Corona, vinculada previamente al municipio de Caucete y a la intendenta Romina Rosas.

Las elecciones están previstas para el 20 de noviembre y en ellas se renovarán 29 cargos, entre directorios, tribunal de disciplina y jurado de enjuiciamiento.

Temas
Seguí leyendo

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

Defensa de los abogados y legado familiar: los primeros pasos en la política sanjuanina de la nieta de Don Leopoldo

Tras la derrota, Cristina Kirchner cuestionó a Kicillof por la estrategia: "Fue un error político desdoblar la elección"

Dirigentes del PRO se suman a la idea de Macri, sobre un candidato propio en 2027

Escrutinio definitivo: Se confirmaron resultados en 5 provincias, y sigue pendiente Buenos Aires

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

José Luis Espert y otro revés judicial: no a Comodoro Py

Guillermo Francos negó que el gobierno busque impulsar una jornada laboral de 12 horas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Macarena Bravo junto a su padre, Alejandro Bravo, y Wbaldino Acosta Zapata
Elecciones en el Foro

Defensa de los abogados y legado familiar: los primeros pasos en la política sanjuanina de la nieta de Don Leopoldo

Por Florencia García

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes
Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Este es el joven detenido, quien quedó alojado en la Comisaría 22da de Rodeo.
Operativo policial

Detuvieron a un joven iglesiano por acosar a chicos y por tenencia de pornografía infantil

Te Puede Interesar

 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez
El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído
Disputa minera

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025
Cuenta regresiva

¡Sorpresa en el TB!: empezó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025