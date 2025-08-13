miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

La medida fue oficializada por el Ministerio de Educación local. La medida, que rige desde agosto, busca cubrir los mayores costos de funcionamiento de las instituciones sin trasladar demasiado el gasto a las familias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Educación de San Juan autorizó a los colegios de gestión privada con sostenimiento público a aumentar las cuotas en un 7,49% a partir de agosto de 2025. La medida fue oficializada mediante la disposición Nº 238-DEP-2025 de la Dirección de Educación Privada, fechada el 12 de agosto, y aplica a todas las instituciones privadas del territorio provincial. El incremento se debe a la necesidad de las escuelas de afrontar mayores costos para mantener el servicio educativo.

Lee además
El plazo fijo, una alternativa muy usada por los argentinos para invertir los ahorros.
Inversión

Plazo fijo: las tasas superan el 40% tras una nueva suba, ¿en qué bancos rinden más los ahorros?
cuales fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la feria de capital
Mercado de abasto

Cuáles fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la Feria de Capital

Según indicaron desde la Dirección de Educación Privada, el cálculo del aumento se realizó tomando como referencia el valor de las cuotas de mayo de 2025. La intención, explicaron, es trasladar a las familias el menor impacto posible frente a los gastos que enfrentan los colegios.

La decisión responde a la compleja situación económica que atraviesan las instituciones educativas privadas en la provincia. Los gastos operativos y el mantenimiento del servicio educativo motivaron la solicitud de ajuste por parte de los colegios y su posterior autorización por el Ministerio.

Desde la cartera educativa aclararon que los padres que ya abonaron la cuota correspondiente a agosto podrían, en algunos casos, tener que pagar la diferencia. Este procedimiento dependerá de cada institución y del momento en que se haya efectuado el pago.

La disposición Nº 238-DEP-2025 reafirma la potestad del Ministerio de Educación de regular los valores de las cuotas en las escuelas privadas con sostenimiento público, buscando equilibrar la sustentabilidad de las instituciones y la capacidad de pago de las familias sanjuaninas.

Temas
Seguí leyendo

A cuáles exportadores sanjuaninos les fue mejor y a cuáles peor en el primer semestre 2025

Un contador sanjuanino, reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

Con fondos propios, San Juan trabajará en 39.000 ha con plantaciones de vid para luchar contra una plaga

Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

¿Plan Canje para autos?: cuál es la medida que estudia el Gobierno para impulsar las ventas de 0 km

Por primera vez, Hidráulica cortó el agua de riego a productores deudores en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas suspendio por un año a un contador que comete faltas reincidentes. 
Medidas firmes

Un contador sanjuanino, reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Minería

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

Por Elizabeth Pérez
Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan
Educación

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Gentileza prensa SiDUNSJ
Plan de lucha

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles