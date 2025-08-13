Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

El Ministerio de Educación de San Juan autorizó a los colegios de gestión privada con sostenimiento público a aumentar las cuotas en un 7,49% a partir de agosto de 2025. La medida fue oficializada mediante la disposición Nº 238-DEP-2025 de la Dirección de Educación Privada, fechada el 12 de agosto, y aplica a todas las instituciones privadas del territorio provincial. El incremento se debe a la necesidad de las escuelas de afrontar mayores costos para mantener el servicio educativo.

Según indicaron desde la Dirección de Educación Privada, el cálculo del aumento se realizó tomando como referencia el valor de las cuotas de mayo de 2025. La intención, explicaron, es trasladar a las familias el menor impacto posible frente a los gastos que enfrentan los colegios.

La decisión responde a la compleja situación económica que atraviesan las instituciones educativas privadas en la provincia. Los gastos operativos y el mantenimiento del servicio educativo motivaron la solicitud de ajuste por parte de los colegios y su posterior autorización por el Ministerio.

Desde la cartera educativa aclararon que los padres que ya abonaron la cuota correspondiente a agosto podrían, en algunos casos, tener que pagar la diferencia. Este procedimiento dependerá de cada institución y del momento en que se haya efectuado el pago.

La disposición Nº 238-DEP-2025 reafirma la potestad del Ministerio de Educación de regular los valores de las cuotas en las escuelas privadas con sostenimiento público, buscando equilibrar la sustentabilidad de las instituciones y la capacidad de pago de las familias sanjuaninas.