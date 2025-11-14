viernes 14 de noviembre 2025

Investigación

Allanamiento en Capital: secuestran una escopeta doble caño y detuvieron a su dueño

Personal de la UFI Genérica secuestró una escopeta doble caño y tres cartuchos. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 28º.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En horas de la noche de este jueves, alrededor de las 21.30, personal policial de la UFI Genérica realizó un operativo en un domicilio ubicado en Av. España y Pedro de Valdivia, en el departamento Capital, en el marco de una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante la irrupción en la vivienda, los efectivos secuestraron una escopeta doble caño y tres cartuchos del mismo calibre. Además, detuvieron a un hombre identificado como Julián Vargas, quien reside en el lugar allanado.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 28º, mientras que el arma incautada quedó a disposición de la División Criminalística, donde se realizarán las pericias correspondientes.

El procedimiento se llevó a cabo bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez y con la intervención de la fiscal Daniela Pringles. La medida fue autorizada mediante una orden de allanamiento emitida por el juez interviniente.

