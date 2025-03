El esposo de la ex Ministra de Hacienda de Uñac fue nombrado funcionario por Milei

Uno de los cargos nacionales que estaba vacante, la delegación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), tiene funcionario a cargo. Se trata de Rogelio Cerdera , ex director de Comercio de la Capital y esposo de la ex ministra de Hacienda del uñaquismo, Marisa López. Cerdera es un hombre que viene del peronismo, su padre fue el difunto compañero de fórmula de Jorge Escobar, fallecido durante el ejercicio de su cargo como vicegobernador el 1° de febrero de 1997.

Cerdera supo militar hasta ahora en el peronismo sanjuanino, tiene un apellido ilustre dentro de la sede del PJ. Su trayectoria en los últimos años lo ubica dentro del municipio de la Capital, donde ocupó distintos lugares durante la intendencia de Marcelo Lima, luego fue designado en la Feria y en el gobierno del intendente Emilio Baistrocchi se desempeñó como director de Asuntos Municipales -a cargo del área Comercio-.

El ahora funcionario del mileísmo está casado con Marisa López, diputada por el uñaquismo y una firme detractora de la gestión de La Libertad Avanza en el recinto. López fue la Ministra de Hacienda y Finanzas de Sergio Uñac durante su segundo mandato, una mujer de confianza en el espacio comandado por el pocitano y tercera en la lista de proporcionales de Vamos San Juan.

greco.jpg Miguel Ángel Greco

Cerdera no es el primer ex funcionario peronista que ocupa un lugar en la gestión de Milei. En febrero del 2024 se supo que Miguel Ángel Greco fue designado en la Dirección Nacional de Medicamentos, antes fue el interventor de la Obra Social Provincia. El propio Greco confirmó la noticia a Tiempo de San Juan el año pasado. En aquella oportunidad, reafirmó que iba a estar de manera transitoria, pero optó por no dar mayores declaraciones. En tanto, fuentes de jerarquía de La Libertad Avanza en San Juan dijeron que el espacio local no fue consultado sobre la decisión nacional de incorporar en la gestión a un hombre del peronismo, aunque refirieron que se trata de un cuadro técnico. El sanjuanino reemplazó a Emiliano Melero.

Al 10 de diciembre del 2023, eran 28 los cargos nacionales que debía cubrir el mileísmo en la provincia. No todos fueron ocupados, porque incluso muchos organismos con puestos gerenciales terminaron desapareciendo, como es el caso del ENACOM. Poco a poco, fueron llenándose los espacios con mileístas puros, con socios de LLA en las elecciones, un orreguista y ahora un peronista.

Así fue como Agustín Ramírez se quedó con la sede central de ANSES, Rafael “Nino” Claros en PAMI; Abel Chiconi en el INV, el orreguista Enrique Manni en Vialidad Nacional; María Eugenia Raverta en la delegación local del Comité contra la Trata, Lucía González en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento y la bullrichista Lilia Carrizo fue designada en la Gerencia de Empleo. Las delegaciones de ANSES también fueron cubiertas y quedaron Mariana Coria, de Ideas de la Libertad, en Rawson; Graciela Verón, de Ideas de la Libertad, en la oficina Bicentenario; Yanet Samat, de la Libertad Avanza, en Calingasta; Eugenia Pineda, del partido demócrata, en Caucete y Evelyn Cabanay, del PRO Bullrich, en Jáchal.