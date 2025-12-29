lunes 29 de diciembre 2025

Tiempo de cocinar

El café también se toma frío: la receta estrella para refrescar el verano

Cremoso, refrescante y listo en minutos: el café frío se impone como la bebida ideal para disfrutar incluso en los días de más calor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuando suben las temperaturas, las bebidas frías se convierten en las grandes aliadas para sobrellevar el calor. Y el café, lejos de quedar fuera de escena, se reinventa en versión helada. En redes sociales, el café frío cremoso se posiciona como una de las preparaciones más elegidas por quienes no quieren resignar su dosis diaria de cafeína, incluso en los días más sofocantes.

Su textura suave, su sabor equilibrado y su simpleza lo transforman en una opción ideal para disfrutar en casa. Además, se prepara con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, lo que lo convierte en una receta práctica y perfecta para el verano.

Café frío cremoso: qué necesitás

Con solo cinco ingredientes podés preparar un café grande o dos chicos:

  • 2 cucharadas de café instantáneo

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 2 cucharadas de agua caliente

  • Leche, a gusto

  • Hielo, cantidad necesaria

Paso a paso para preparar el café frío del verano

En un recipiente colocá el café, el azúcar y el agua caliente. Batí enérgicamente con batidor de mano o eléctrico hasta obtener una crema espesa, clara y con textura aireada, similar a una mousse.

En un vaso o taza agregá abundante hielo y la leche bien fría. Sobre eso, colocá una cucharada generosa de la crema de café y mezclá hasta integrar.

Como variante, esta misma preparación de café batido también puede usarse sobre leche caliente o incluso con agua, manteniendo su textura sedosa y su sabor suave, ideal para desayunos y meriendas.

Refrescante, delicado y fácil de hacer, el café frío se consolida como uno de los imprescindibles de la temporada: una manera distinta y deliciosa de seguir disfrutando el café, aun cuando el termómetro no da tregua.

