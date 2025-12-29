Peñaflor, amo y señor: se consagró campeón y llega con una sonrisa al partido con Unión

Tras el parate por las fiestas de fin de año, el Torneo Regional Amateur retoma su actividad este fin de semana en San Juan con un duelo que promete emociones. Unión de Villa Krause será local ante Atlético Peñaflor, en un encuentro programado para el domingo, aunque el horario todavía no fue definido ya que la dirigencia del Azul impulsa la posibilidad de disputarlo por la noche. El Canario, viene entonado tras consagrarse campeón y llega afilado al cruce con el supercampeón de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El conjunto que dirige el Oso Agüero llega con el ánimo en alza luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Caucetera. En la serie final, el Canario sacó una ventaja clave en el partido de ida al imponerse por 5-2, mientras que en la revancha cayó 2-1, resultado que no le impidió quedarse con el título gracias a un global de 6 a 4. En ese último encuentro, el gol del campeón fue convertido por el delantero Rodrigo Giménez.

Del lado de Unión, los trabajos no se detienen en la previa del compromiso. El cuerpo técnico sigue afinando detalles y aguarda por la posible incorporación de un ex jugador que le supo dar mucho a la institución Azul. Cruces confirmados del Regional Amateur: image

