El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

El Dique Punta Negra, uno de los espacios sanjuaninos preferidos para disfrutar el verano.

“Diques, montañas y valles, San Juan ofrece múltiples alternativas para recorrer y disfrutar el verano en familia o con amigos, combinando deporte y experiencias al aire libre”, destacaron desde el Ministerio de Turismo local para recordar a los sanjuaninos y visitantes todas las actividades al aire libre que se pueden desarrollar en la provincia.

En ese contexto indicaron que, entre los circuitos más elegidos se destaca la Ruta Interlagos, que conecta los departamentos de Rivadavia, Zonda y Ullum, y permite conocer los dos espejos de agua: el Dique Punta Negra y el Dique de Ullum, escenarios ideales para actividades recreativas y náuticas.

Otra opción muy visitada, aseguraron, es Calingasta, más precisamente Barreal, declarado recientemente como uno de los mejores destinos del mundo para visitar en 2026 según Bloomberg. Allí, el paisaje cordillerano ofrece propuestas de turismo aventura como excursiones al Arroyo Turquesa, cabalgatas o carrovelismo en La Pampa. En tanto, el departamento Iglesia invita a descubrir el Dique Cuesta del Viento, además de los circuitos de Agua Negra, Angualasto, Bauchaceta y Colangüil, ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la montaña.

El recorrido se completa con destinos como Valle Fértil, puerta de entrada al Parque Provincial Ischigualasto, y Pocito, que suma atractivas alternativas recreativas y gastronómicas.

Para los más aventureros, la oferta de naturaleza y aventura que ofrecen los prestadores sanjuaninos incluye actividades náuticas como navegación a vela, paseos en lancha, kayak, kitesurf, windsurf, stand up paddle, wakeboard, esquí acuático, pesca y buceo.

Las montañas, en tanto, invitan a realizar senderismo, trekking, escalada en roca, mientras que los caminos entre viñedos se convierten en escenarios ideales para cabalgatas.

Las experiencias se amplían con propuestas aéreas, como tirolesa sobre el río San Juan y parapente desde el Cerro Tres Marías o las Sierras Azules. También se destacan paseos en catamarán, uso de hidropedales, expediciones de alta montaña, como las travesías al Cerro Mercedario y la Cordillera de Ansilta.

“Todas estas actividades forman parte de una agenda impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Turismo, en conjunto con prestadores privados de los 19 departamentos de la provincia”, resaltaron.

Los interesados pueden consultar la guía turística completa en el sitio oficial sanjuan.tur.ar, donde encontrarán la oferta de cada departamento, contactos, fechas y lugares para vivir el verano en San Juan.