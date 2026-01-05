lunes 5 de enero 2026

Diversión y aprendizaje

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

Las actividades de vacaciones para niños y niñas de 6 a 12 años, personas mayores y personas con discapacidad comienzan el próximo 7 de enero, en 92 predios de toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles arrancan las Colonias de Verano 2026 gratuitas en San Juan.

El próximo miércoles 7 de enero comenzarán a funcionar las Colonias de Verano 2026 en 92 predios distribuidos en todos los departamentos de la provincia, con jornadas se desarrollarán de martes a viernes, de 8 a 13 horas, hasta el 30 de enero.

Clubes, campings, escuelas, polideportivos, CIC, uniones vecinales, predios municipales, entre otros, serás las sedes dónde se lleven a cabo las actividades de vacaciones para niños y niñas entre 6 y 12 años, personas con discapacidad y personas mayores.

Según indicaron desde el Ministerio de Familia de la provincia, se espera que más de 25 mil participantes puedan disfrutar de las propuestas recreativas, deportivas, artísticas y formativas sobre de la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos, que es el lema de esta edición.

De hecho, para trabajar esta temática se contará con propuestas vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad para construcción de objetos que se moverán con energías alternativas, que luego se expondrán. También habrá juegos referidos a este contenido a cargo de personal del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

image

Para el desarrollo de este programa, a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, desde hace meses que se programan las diferentes acciones. En noviembre pasado, se realizaron las capacitaciones a los más de 2000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad. De esta manera, se duplicó el cupo laboral respecto del 2025.

También se firmó un convenio con los municipios para que realizaran las inscripciones, asignen los predios habilitados, sugieran el personal que va a trabajar y organicen, en muchos casos, las movilidades que pasarán por las distintas zonas buscando y llevando a quienes van a asistir.

“Este programa promueve la igualdad de oportunidades y la posibilidad de disfrutar de un espacio lúdico, pero también da continuidad del aporte nutricional diario con la provisión de desayuno y almuerzo, que entre otros aspectos permite trabajar sobre los hábitos saludables. Como se realiza un trabajo interministerial, desde el Ministerio de Salud se hacen acciones de promoción de la Salud a través de odontología, el vacunatorio solar y talleres de RCP, también hay actividades con bomberos y canes, un taller de sismos y emergencias, además de intervenciones de artistas itinerantes, entre otros”, indicaron.

