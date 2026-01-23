Ecotrekking en Pedernal: una propuesta para disfrutar la naturaleza

El trekking se ha convertido en un nuevo atractivo del Valle de Pedernal.

El Valle de Pedernal será escenario de una nueva propuesta de turismo activo con la realización de una jornada de ecotrekking, una experiencia pensada para conectar con la naturaleza y disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos del departamento Sarmiento.

La actividad se llevará a cabo el sábado 24 de enero, con concentración a las 8:00 horas y salida a las 9:00 horas, desde la Plaza Agreste, ubicada en el ingreso a Pedernal. Se trata de una caminata de baja dificultad, ideal para realizar en familia o con amigos, y contará con el acompañamiento de guías turísticos habilitados, garantizando una experiencia segura y enriquecedora para todos los participantes.

La propuesta incluye caminata guiada y seguro para las personas inscriptas, permitiendo disfrutar del entorno natural con tranquilidad y organización.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/aq7DYBe3u1hdcqz6A

La recepción de inscripciones estará habilitada hasta el jueves 22 de enero, y los cupos son limitados. El envío del formulario confirma automáticamente la inscripción, sin necesidad de validación telefónica o por mensaje.

Como requisitos, se solicita:

Completar el formulario en su totalidad (uno por cada participante).

Descargar, completar y firmar el Deslinde de Responsabilidad, que deberá presentarse el día de la actividad.

Llevar agua, ropa cómoda y, de ser necesario, comida de marcha.

Para consultas, se encuentran disponibles los teléfonos 2644899685 y 2645227892.

Esta iniciativa invita a residentes y visitantes a desconectarse de la rutina, respirar aire puro y descubrir la riqueza paisajística del Valle de Pedernal, reafirmando el potencial turístico y natural del departamento.