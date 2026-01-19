San Martín vibró con la tercera noche de las Peñas de la Familia

San Martín disfrutó de una nueva noche de las Peñas de la Familia.

San Martín vivió este pasado domingo una nueva y exitosa noche de las Peñas de la Familia en el Complejo Turístico Religoso Ceferino Namuncurá. Con una amplia participación del público que se acercó para compartir una propuesta pensada para el disfrute de todas las edades.

image Sobre el escenario, la música en vivo y las danzas tradicionales marcaron el ritmo de la velada, mientras familias y grupos de amigos acompañaron cada presentación, reafirmando el valor de la cultura popular y las tradiciones.

image Las Peñas de la Familia continúan consolidándose como un espacio de encuentro comunitario, fortaleciendo la identidad cultural y generando recuerdos compartidos entre la comunidad sanmartiniana. FUENTE: Municipalidad de San Martín

