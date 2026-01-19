lunes 19 de enero 2026

A todo ritmo

San Martín vibró con la tercera noche de las Peñas de la Familia

La propuesta cultural volvió a reunir a vecinas y vecinos en una jornada donde la música, la danza y el encuentro fueron protagonistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín disfrutó de una nueva noche de las Peñas de la Familia.

San Martín disfrutó de una nueva noche de las Peñas de la Familia.

San Martín vivió este pasado domingo una nueva y exitosa noche de las Peñas de la Familia en el Complejo Turístico Religoso Ceferino Namuncurá. Con una amplia participación del público que se acercó para compartir una propuesta pensada para el disfrute de todas las edades.

panico en san martin por la aparicion de una serpiente
En Dos Acequias

Pánico en San Martín por la aparición de una serpiente
Vecinos de Jáchal dieron sus primeros pasos en la actividad de la apicultura.
Enseñanza

Las llamativas postales que dejó un curso de apicultura en Jáchal
image

Sobre el escenario, la música en vivo y las danzas tradicionales marcaron el ritmo de la velada, mientras familias y grupos de amigos acompañaron cada presentación, reafirmando el valor de la cultura popular y las tradiciones.

image

Las Peñas de la Familia continúan consolidándose como un espacio de encuentro comunitario, fortaleciendo la identidad cultural y generando recuerdos compartidos entre la comunidad sanmartiniana.

FUENTE: Municipalidad de San Martín

