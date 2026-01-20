martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emoción y reconocimiento

El imperdible homenaje audiovisual con el que Jáchal celebró los 120 años del natalicio de Buenaventura Luna

El proyecto cuenta con la producción musical de Guillermo “Goku” Illanes y la dirección audiovisual de Emanuel “Negro” Morte. Los artistas participantes son Auquimantu, Laura Castro y Kuky Salas, Aimé, Layla Bustos y Perico Luna, y Takú.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El talento jachallero actual rindió tributo a Buenaventura Luna a 120 años de su nacimiento.

El talento jachallero actual rindió tributo a Buenaventura Luna a 120 años de su nacimiento.

En el marco del 120° aniversario del nacimiento de Buenaventura Luna, Jáchal presentó el estreno de “Buenaventura Luna – 120 años | Sesiones en vivo”, un proyecto audiovisual que rinde homenaje al poeta, compositor y difusor fundamental de la identidad cultural sanjuanina y argentina.

Lee además
San Martín disfrutó de una nueva noche de las Peñas de la Familia.
A todo ritmo

San Martín vibró con la tercera noche de las Peñas de la Familia
Vecinos de Jáchal dieron sus primeros pasos en la actividad de la apicultura.
Enseñanza

Las llamativas postales que dejó un curso de apicultura en Jáchal

La propuesta consiste en una serie de conciertos en vivo protagonizados íntegramente por artistas musicales vigentes del departamento de Jáchal, registrados en un formato audiovisual cuidado y profesional. Cada interpretación dialoga con la obra y el legado de Buenaventura Luna, estableciendo un puente entre tradición y presente artístico.

El proyecto cuenta con la producción musical de Guillermo “Goku” Illanes y la dirección audiovisual de Emanuel “Negro” Morte, y se realizó gracias al aporte y acompañamiento del Municipio de Jáchal, en representación de su Intendente Matías Espejo, que impulsó esta iniciativa como parte de las políticas de fortalecimiento cultural y puesta en valor del patrimonio local.

Embed - BUENAVENTURA LUNA 120 AÑOS- SESIONES EN VIVO

Los artistas participantes en estas sesiones son Auquimantu, Laura Castro y Kuky Salas, Aimé, Layla Bustos y Perico Luna, y Takú, referentes actuales del canto popular jachallero.

Todas las sesiones fueron filmadas en la localidad de Huaco, en espacios y paisajes emblemáticos profundamente vinculados a la vida y la memoria de Eusebio de Jesús Dojorti. El territorio no solo funciona como escenario, sino como parte esencial del relato visual y simbólico de cada pieza.

Este homenaje, que se estrenó en la noche del lunes, busca mantener viva la obra de Don Buenaventura, visibilizar el talento artístico local y compartir con toda la provincia y el país una celebración nacida desde la tierra que marcó su historia.

Temas
Seguí leyendo

Precaución en Valle Fértil: las lluvias afectaron la transitada Ruta Nacional 150

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos

Rafting en el Río Jáchal: la imperdible experiencia que entrelaza adrenalina e increíbles paisajes

Fines de semana con música, danza y feria para toda la familia en Pocito

La momia y la decena de retazos que resguardan el origen de Calingasta

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Comenzó una obra de pavimentación clave para el departamento 9 de Julio

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Te Puede Interesar

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla
Dato y crónica

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Por Juan Ortiz
Balance: la actividad en el Paso de Agua Negra durante los primeros 19 días de 2026.
Temporada 2025-2026

Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad

El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de las calles Ignacio de la Roza y Rodríguez y Olmos, en el centro de Caucete.
Ataque callejero

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Repercusiones

Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.
Operativo

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada