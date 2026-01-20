El imperdible homenaje audiovisual con el que Jáchal celebró los 120 años del natalicio de Buenaventura Luna

En el marco del 120° aniversario del nacimiento de Buenaventura Luna, Jáchal presentó el estreno de “Buenaventura Luna – 120 años | Sesiones en vivo”, un proyecto audiovisual que rinde homenaje al poeta, compositor y difusor fundamental de la identidad cultural sanjuanina y argentina.
La propuesta consiste en una serie de conciertos en vivo protagonizados íntegramente por artistas musicales vigentes del departamento de Jáchal, registrados en un formato audiovisual cuidado y profesional. Cada interpretación dialoga con la obra y el legado de Buenaventura Luna, estableciendo un puente entre tradición y presente artístico.
El proyecto cuenta con la producción musical de Guillermo “Goku” Illanes y la dirección audiovisual de Emanuel “Negro” Morte, y se realizó gracias al aporte y acompañamiento del Municipio de Jáchal, en representación de su Intendente Matías Espejo, que impulsó esta iniciativa como parte de las políticas de fortalecimiento cultural y puesta en valor del patrimonio local.
Embed - BUENAVENTURA LUNA 120 AÑOS- SESIONES EN VIVO
Los artistas participantes en estas sesiones son Auquimantu, Laura Castro y Kuky Salas, Aimé, Layla Bustos y Perico Luna, y Takú, referentes actuales del canto popular jachallero.
Todas las sesiones fueron filmadas en la localidad de Huaco, en espacios y paisajes emblemáticos profundamente vinculados a la vida y la memoria de Eusebio de Jesús Dojorti. El territorio no solo funciona como escenario, sino como parte esencial del relato visual y simbólico de cada pieza.
Este homenaje, que se estrenó en la noche del lunes, busca mantener viva la obra de Don Buenaventura, visibilizar el talento artístico local y compartir con toda la provincia y el país una celebración nacida desde la tierra que marcó su historia.