viernes 20 de febrero 2026

Fraude en Chimbas

Le ofrecieron un préstamo bancario por WhatsApp y terminó estafado en $1.600.000

La víctima fue un vecino de Chimbas que contó que entró a un enlace que le proporcionaron y después le vaciaron su cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Delincuentes cibernéticos engañaron a un vecino de Chimbas y lo estafaron en 1.600.000 pesos con el cuento de la promoción bancaria. Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp en el que le ofrecían un préstamo de dinero. Después lo llamaron y lo hicieron entrar a un enlace, pero él no sabía que era una trampa.

La denuncia fue radicada este miércoles 18 de febrero en la mañana y el caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El damnificado fue un señor de apellido Calderón, de 63 años, domiciliado en calle Remedios Escalada de San Martín, en Chimbas.

De acuerdo con fuentes judiciales, el pasado 13 del corriente mes recibió un mensaje por WhatsApp, supuestamente del Banco Nación, en el que le ofrecían un préstamo. Para acceder al beneficio, le indicaron que debía realizar previamente un depósito de 900 mil pesos y le enviaron un enlace para completar la operación. Además, lo llamaron por teléfono para guiarlo en los pasos.

Sin advertir que se trataba de una maniobra fraudulenta, ingresó al link y siguió las instrucciones. Sin embargo, al finalizar la comunicación y revisar su cuenta, constató que le habían sustraído 1.600.000 pesos. Ahora la Justicia investiga la estafa para intentar rastrear el destino del dinero y dar con los responsables.

Temas
