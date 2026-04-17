Dos jóvenes de 23 y 25 años fueron aprehendidos luego de protagonizar una serie de hechos delictivos ocurridos en poco más de una hora en distintos sectores del Gran San Juan. La causa fue caratulada como hurto simple, robo arrebato, robo agravado y amenazas en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia.

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El raid delictivo comenzó a las 22:05 en calle Félix Aguilar, en jurisdicción de Subcomisaría Buenaventura Luna. Allí, dos sujetos —uno con campera azul y pantalón negro, y otro con remera azul y pantalón oscuro— sustrajeron una motocicleta Appia 150 c.c. de color amarillo.

Minutos más tarde, cerca de las 22:30, en calle Rivera Indarte, en Villa San Juan, departamento Rivadavia, cometieron un robo arrebato. Una mujer fue atacada cuando llegaba a su domicilio: uno de los delincuentes intentó quitarle el bolso, la empujó al suelo y logró llevarse un monedero marrón con documentación y unos 150 mil pesos. Los sospechosos escaparon en moto, pero el hijo de la víctima los persiguió hasta Villa Estornell, donde abandonaron el rodado.

El vehículo fue posteriormente hallado por la Policía en la intersección de calles Paula y San Francisco, en Villa Hipódromo. En el lugar, un vecino aportó datos clave y señaló que uno de los autores sería conocido en la zona con el apodo de “Pachulo Reyes”.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Dos detenidos tras una seguidilla de robos: persecución, amenazas y tensión vecinal En menos de una hora, sembraron el caos: robaron una moto, atacaron a una mujer, intentaron otro asalto y amenazaron con un arma. Terminaron detenidos tras escapar por los techos en Rivadavia. Más info en @tiempodesanjuan #video #robos #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

La secuencia continuó a las 23:05 en calle Perona oeste, en Villa Novoa, donde los mismos sujetos intentaron robarle el celular a una mujer que regaba en el frente de su casa. Uno de ellos —que tenía un yeso en la mano— le apuntó con un arma y le exigió el teléfono. La víctima reaccionó arrojando el celular al interior de la vivienda y pidió ayuda.

Pocos minutos después, a las 23:10, en inmediaciones de Perona y Jáchal, el mismo individuo se escondió detrás de un vehículo y, al ser alcanzado por un hombre que lo perseguía, lo amenazó de muerte apuntándole con el arma. Luego, ambos sospechosos huyeron hacia el Barrio La Estación.

El operativo policial permitió localizarlos cuando ingresaban a ese sector. Al advertir la presencia de los efectivos, escaparon por los techos. Uno de ellos fue aprehendido en primera instancia, mientras que el segundo —con una venda en la mano— intentó ocultarse en una vivienda, donde finalmente fue detenido tras arrojar un objeto durante la fuga.

Ese elemento resultó ser un arma tipo revólver, que luego fue peritada por personal de Criminalística. El análisis balístico determinó que se trataba de un arma de utilería.

Durante el procedimiento, vecinos de la zona reaccionaron con hostilidad y agredieron al personal policial, que debió replegarse hacia Base Motorizada 2 para resguardar la integridad de los efectivos.

En tanto, la primera víctima relató que había dejado su motocicleta en el fondo de su casa, sin medidas de seguridad y con las llaves colocadas, lo que facilitó el accionar de los delincuentes, quienes la sacaron por un portón sin traba.

Como resultado del operativo, se secuestraron la motocicleta Appia 150 c.c., dos cascos, una campera negra y el arma utilizada.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Mario Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Los detenidos fueron identificados como Balmaceda Mamani, de 23 años, y Reyes, de 25.