Aprehendieron a un joven con droga y elementos de un arma de fuego

Un joven de 22 años, de apellido Paredes, fue trasladado por personal de la Comisaría 21° y quedó vinculado a una causa por lesiones y daño en perjuicio de otro ciudadano, tras un hecho de flagrancia ocurrido este jueves alrededor de las 21:30 en la zona de El Rincón.

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Según informaron fuentes policiales, tras el procedimiento intervino personal de Criminalística, que trabajó en el lugar y logró secuestrar distintos elementos de interés para la investigación. Entre ellos, tres partes de un arma de fuego calibre 22 corto —cañón, tambor y empuñadura—, además de dos cuchillos tipo serrucho.

En el operativo también se incautó una motocicleta Corven 110 c.c. que no contaba con dominio colocado.

Por otra parte, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron pruebas de campo con narco test sobre sustancias halladas durante el procedimiento. Los resultados fueron positivos: se detectaron 4,1 gramos de cocaína y 5,8 gramos de marihuana, lo que equivale a aproximadamente 19 cigarrillos.

La causa fue caratulada como “Lesiones y Daño” y quedó bajo la órbita de la UFI Norte, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del implicado.